Tolima goleó al Medellín y se ubicó parcialmente como líder de la Liga Águila

El programa de la décima fecha de la Liga Águila II-2018 continuó con la actividad este sábado, donde el vigente Campeón, Deportes Tolima, derrotó con contundencia al Independiente Medellín en el estadio Manuel Murillo Toro.

La gran figura del compromiso fue el delantero Marco Pérez, que anotó doblete para el cuadro pijao. El otro gol del partido fue obra de Jorge Ramos, desde el punto penal, con lo que el cuadro de Ibagué asume parcialmente el liderato del torneo con 22 puntos.

La jornada del sábado arrancó con un empate entre Leones y Deportivo Cali en el estadio Metropolitano de Ditaires. La gran figura del compromiso fue el portero azucarero Camilo Vargas, quien tuvo un destacado trabajo bajo los tres palos y no permitió que los antioqueños abrieran el marcador.

Millonarios, por su parte, derrotó a Jaguares de Córdoba en el estadio Municipal de Montería. Aunque el cuadro dirigido por el argentino Miguel Ángel Ruso empezó perdiendo desde los primeros minutos del compromiso, con gol de Rafhael Oliveira, pudo darle vuelta al marcador con las anotaciones de Janeiler Rivas y Andrés Cadavid.

En la Capital del país, Independiente Santa Fe hizo respetar su estadio y venció 2-0 al Boyacá Chicó, con doblete de Héctor Urrego. Este resultado lo dejó parcialmente en la quinta posición de la tabla con 17 unidades; mientras los ajedrezados siguen en zona de descenso.

América de Cali volvió a ganar bajo la dirección técnica del Fernando ‘Pecoso’ Castro, esta vez en su estadio el Pascual Guerrero contra el Deportivo Pasto. Los tantos del local fueron obra de Fernando Aristeguieta, Yesús Cabrera y Jonathan Pérez. El visitante descontó con gol olímpico de Gilberto García.

En la noche del viernes Patriotas, con gol de Omar Pérez, derrotó al Atlético Huila, mientras que el resto de la jornada se completa este domingo con los partidos La Equidad vs. Rionegro, Once Caldas vs. Junior, Alianza Petrolera vs. Bucaramanga y Nacional vs. Envigado.

Anterior Asesinan a un taxista en El Pozón