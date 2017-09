Tractores ante All Star, por el título del Sóftbol Semiprofesional

Tractores se jugará desde mañana sábado en su patio, el estadio Argemiro Bermúdez, su prestigio ganado a nivel nacional.

El equipo bolivarense se medirá en la final al team All Star de Barranquilla, en una serie pactada a tres juegos, al mejor de dos, por el título del Campeonato Semiprofesional de Sóftbol Bola Rápida Fast Pitch Colombia.

Mañana a las dos de la tarde será el primer encuentro. Media hora después se jugará el segundo partido. En caso de empate, el tercer y definitivo juego se realizará el domingo desde las 9 de la mañana, en el mismo escenario.

El certamen, que tuvo la duración de tres meses contó con la presencia de cuatro equipos: Tractores de Cartagena, All Star de Barranquilla, Papagayos de Montería y Tayrona de Santa Marta.

Tractores, dirigido por Luchín Barbosa, clasificó primero en la ronda clasificatoria; mientras que All Star dejó en el camino en la semifinal a Papagayos de Montería. Las serie quedó 2-1

Por Tractores se destacan los jugadores Aldo Navia, Jamir Iriarte, Eduardo Cuesta, Jairo Cardozo, entre otros; en tanto que All Star basa su poderío en Adonais Boscan, Roycer Orozco y Yosimar Cardozo.

El equipo cartagenero, por lo realizado a lo largo del certamen, es el favorito.