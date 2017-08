Tristeza en el deporte colombiano por posible recorte presupuestal para 2018

Los deportistas colombianos pasaron en menos de una semana de la profunda alegría y gran orgullo por los resultados en los World Games, a la tristeza y decepción más grande porque el Ministerio de Hacienda propuso una reducción del presupuesto al deporte para 2018 de más del 60 %. De 587.000 millones de pesos, bajaría a 221.000 millones.

“¿Con qué ganas te despiertas todos los días a entrenar y a luchar por más medallas si lo primero que lees al volver de los World Games no son unas felicitaciones al equipo colombiano, sino un recorte al presupuesto?”, pregunta la arquera pereirana Sara López, número uno del mundo en arco compuesto durante los últimos dos años, múltiple campeona mundial, dueña de más de una docena de récords orbitales y reciente medallista de oro en los Juegos Mundiales de Polonia.

Perjudicial, retroceso, tristeza, decepción, horrible, absurdo, falta de respeto, puñalada por la espalda. Estos son sólo algunos de los conceptos que medallistas olímpicos, campeones mundiales, deportistas en general y entrenadores de diferentes deportes dieron a COLPRENSA, una vez conocida la propuesta del ministro Mauricio Cárdenas para la temporada 2018, en la que Colombia tiene previsto competir en los Juegos Suramericanos de Cochabamba y los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, así como cada Copa Mundo, Mundial o evento internacional de cada disciplina.

La preparación y participación en cada certamen multidisciplinario del Ciclo Olímpico asciende a cerca de 20.000 millones de pesos, así que tener dos en un mismo año (Suramericanos y Centroamericanos), acerca la cifra a los 40.000 millones de pesos, que sería cerca del 20 % del presupuesto de todo el año 2018, según lo propone el Ministerio de Hacienda, dejando lo que queda en todos los programas de Coldeportes, desde Supérate Intercolegiados, hasta el Plan Deportista Apoyado y la sede de Barranquilla para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, entre muchos otros.

“Es un retroceso para el deporte, porque vemos que el deporte colombiano está creciendo mucho y estamos llevando por el mundo un montón de referentes y con el recorte perderíamos esa línea que llevamos, pero sobre todo pensando en los procesos que vienen de atrás y cortarlos ahora siento que es muy malo, porque el deporte está en su mejor momento y esto afectaría las generaciones venideras”, asegura el antioqueño Carlos Mario Oquendo, medallista olímpico de bronce en el BMX de Londres-2012.

Por su parte, para la caucana Ingrit Valencia, medallista de bronce en el boxeo de Río-2016, “es muy duro y perjudicial si llega a pasar, teniendo en cuenta que el deporte colombiano está en su mejor momento. Un recorte generaría que los deportistas lleguen con un rendimiento bajo a los diferentes eventos y juegos del Ciclo Olímpico”.

Para la patinadora antioqueña Fabriana Arias, multimedallista de los World Games Wroclaw-2017, que terminaron la semana anterior: “Me parece una falta de respeto, es muy triste saber que a pesar de que en estos últimos años el deporte colombiano ha crecido muchísimo y a nivel del mundo Colombia ya no se ve catalogado por lo malo, sino porque tenemos unos excelentes deportistas y recibir esta noticia es muy triste”.

De tristeza también lo calificó la múltiple campeona mundial de bolos, la quindiana Clara Juliana Guerrero, quien viene de ganar oro y bronce en los World Games: “Me llena de tristeza ver esas noticias, en un país que lleva trabajando por la preparación de deportistas por tantos años y por eso hoy en día vemos tantos triunfos a nivel internacional, que hace que Colombia se vea como un país sano, de deportistas, con grandes noticias a cada momento, en realidad es altamente triste”.

Para Germán Medina, entrenador de los medallistas olímpicos Mariana Pajón, Carlos Ramírez y Carlos Oquendo, la propuesta de recorte afecta terriblemente, “porque el deporte de alto rendimiento al nivel que Colombia ha alcanzado y logrado, realmente exige mucho, no sólo de participación en competencias, sino de preparación y en ella hay que hacer una gran inversión, así que un recorte presupuestal nos afecta a todos, porque además de la competencia y preparación, también afecta la contratación, los apoyos e incentivos”.

Sara López complementa su posición argumentando que “me decepciona mucho ver que cada día son más los resultados, las medallas, récords, títulos mundiales de nuestros deportistas y cada vez es menos el dinero que se destina al deporte, debería ser todo lo contrario, el país debe invertir en deporte y en educación, que son las herramientas que necesitamos para tener un país mejor, parece que entre mejor nos va, menos creen en nosotros los deportistas”.

NO ES LA PRIMERA VEZ

Hace justamente un año, después de la histórica participación en los Juegos Olímpicos Río-2016, en la que el Equipo Colombia conquistó ocho medallas: tres de oro, dos de plata y tres de bronce, el Ministerio de Hacienda anunció un recorte cercano el 30 % para este 2017, de 412.000 millones de pesos a 299.000 millones.

Sin embargo, días después y tras las enérgicas reacciones de los deportistas y toda la familia atlética colombiana, el presidente Juan Manuel Santos anunció que ese recorte no iba a ser efectivo y que, por el contrario, sumaría 50.000 millones de pesos al presupuesto para el alto rendimiento. Ahora el deporte solamente contaría con 221.000 millones de pesos, después de los 587.000 millones que tuvo en este 2017, una reducción del 62,3 %.

En esta época de posconflicto, Fabriana Arias puso un claro ejemplo: “el deporte es paz, genera paz, genera que los niños no estén en las calles, que salgan de las adicciones, de tantas cosas malas que encuentran en las calles y gracias a ese apoyo, como me pasó a mí, pude sacar a mi familia adelante, pero sin ese apoyo creo que va a ser muy difícil y los deportistas ya no van a querer seguir en el deporte, porque no hay forma de sostenerse, entonces deben dedicarse a otra cosa y esa no es la idea, porque somos profesionales, entrenamos durante muchos años para llegar a un nivel excelente, que permite que ganemos y que representemos al país, siempre dando lo mejor, pero si no nos ven como profesionales del deporte, nosotros mismos tomaremos la decisión de no continuar”.

“Los deportistas colombianos le traen al país muchísimas alegrías, en medio de todos los momentos difíciles que hemos pasado por tantos años y que lástima que algo tan importante como lo es el deporte colombiano, lo que nos hace relucir a nivel internacional, sea lo que tiene que sufrir un corte presupuestal, en realidad espero que esto se pueda cambiar, que se analice la situación y que se den cuenta del grave error que van a cometer”, reiteró Clara Juliana Guerrero.

El entrenador Germán Medina añade que “el deporte colombiano ha logrado un sitio muy importante en el mundo, gracias a lo que los deportistas han logrado con unos equipos de trabajo que se esfuerzan aún con limitaciones de recursos, frente a las potencias mundiales, contra las que tenemos recursos menores y ahora con un recorte, pues todo se complica más”.

Finalmente, el bolichero colombiano Manuel Otálora, medallista de oro en los Juegos Mundiales de Kaohsiung (Taiwan), dio otro punto de vista: “Lo que más tristeza me da es que cuando los deportistas colombianos damos los triunfos, ellos se alegran, se sienten orgullosos y toman los triunfos como si fueran de ellos también, pero después vienen y nos dan esta puñalada por la espalda”.

UNA OPORTUNIDAD

No obstante, en el peor de los escenarios, que se llegara a dar el recorte presupuestal, el marchista nariñense Luis Fernando López, primer campeón mundial de atletismo para Colombia en toda la historia, va un poco más allá y abre un nuevo interrogante.

“Coldeportes, una vez ejecutado el recorte, ¿a qué programa de los que se han planteado en esta administración le va a dar prioridad y no comprometerá el presupuesto?”, pregunta a la que el mismo Luis Fernando espera que “el alto rendimiento no se vea tan golpeado, ya que ha sido un punto clave en los últimos tiempos, donde los deportistas han mostrado con resultados que merecen un apoyo continuo a sus proyectos, siendo los mismos deportistas quienes han logrado mantener el presupuesto hasta el momento”.

Por eso López analiza que “la Junta directiva del Comité Olímpico Colombiano ya debería estar reunida buscando una contingencia que los lleve a buscar alianzas estratégicas con la empresa privada, para que una vez llegado el momento de un posible recorte, no vayan los deportistas a tener que sacrificar su preparación por inconvenientes monetarios. Ahí es donde queremos los deportistas ver en todo su esplendor a la dirigencia deportiva de nuestro país”.

En ese concepto coincide Germán Medina, quien añade que “la fuente de financiación con la empresa privada es un recurso importante que se utiliza en el mundo y este momento también puede ser una oportunidad y un llamado interesante para que la dirigencia deportiva pueda tener esas herramientas y apoyos disponibles que habría que gestionar para poder tener ese soporte que se dejaría de tener con el gobierno, para que sea una forma de ayuda mutua con cooperación entre empresa privada y estatal, para lograr seguir en la línea de apoyo que hemos llegado a tener, con el objetivo de mantener y mejorar los resultados alcanzados hasta ahora”.

Para Luis Fernando López, este momento también es una oportunidad para que los dirigentes deportivos “demuestren que el aporte económico que la Nación da al deporte es demasiado importante, pero que también están organizados para conseguir más recursos a través de la empresa privada, teniendo un plus muy grande, que son sus deportistas olímpicos como vitrina para exhibir con orgullo en cualquier marca”.

LA PREOCUPACIÓN DEL FUTURO

Otra variante de preocupación a este recorte al presupuesto es el de las futuras generaciones, ya que si bien los deportistas de alto rendimiento de hoy dependen en un alto porcentaje del apoyo que reciben del Gobierno, muchos ya están en una línea de salida, porque alcanzaron su pico más alto de competencia y sus preocupaciones pasan a quienes se vienen formando para ocupar sus lugares.

“Es un error grande porque si el Gobierno hace esto, le está quitando espacio a la comunidad para su desarrollo, pues no hay nada mejor como el deporte para educar y si quitamos estas opciones, siento que todo va a empeorar”, dice el nadador antioqueño Jorge Mario Murillo, presente en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Igualmente, Clara Juliana Guerrero complementa la idea porque si bien “los deportistas que hoy competimos en el alto rendimiento nos veremos supremamente afectados, más aún las escuelas de formación, donde están los niños que vienen detrás de nosotros, queriendo tener una buena preparación para llevar el nombre de Colombia en alto, así que en general son muy malas noticias, que me hacen sentir muy triste y decepcionada de esta propuesta”.

El entrenador Germán Medina manifiesta al respecto: “no me quiero imaginar cómo nos pueda impactar en el corto plazo, pero sé que en el largo plazo seguramente los resultados van a ser evidentes, porque donde hay falencias de apoyo, los resultados no se darán, teniendo en cuenta las expectativas a futuro por lo que ya se ha conseguido cuando hemos tenido el apoyo que recibimos hasta ahora”.

Con ese panorama, toda la familia del deporte colombiano está atenta a cuando se dé el anuncio oficial del presidente de la República, Juan Manuel Santos, si da vía libre al presupuesto nacional para 2018, con esa reducción que el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltazar Medina, calificó de “ofensiva” o si frena la decisión y sigue dando oportunidad a los sueños de miles de niños y jóvenes que encuentran en el deporte la única alternativa de vida.

OPINIONES

Carlos Mario Oquendo

Medallista olímpico de bronce en Londres-2012

“El próximo año inician en muchos deportes las clasificaciones para Tokio-2020 y si no hay los recursos para un proceso bien elaborado, bien hecho, después de tantas medallas que hemos dado, ya sería imposible pensar en que nos vaya mejor en Tokio”.

Ana María Rendón

Deportista de arquería, con presencia en tres Juegos Olímpicos

“Mi pensamiento sobre el recorte es que es horrible para el deporte colombiano, porque damos resultados tanto deportivos como sociales, ya que el deporte es una alternativa de educación para niños y para alejar a las personas de malas andadas, y nos retribuye esto con un recorte del 66 %, esto es absurdo”.

Jorge Mario Murillo

Nadador olímpico antioqueño

“Es algo que demuestra que no se está avanzando, que no quieren lo mejor para el deporte, son pasos que no van hacia adelante, sino hacia atrás, porque se supone que en la medida en que inicia y avanza un Ciclo Olímpico, los recursos deben aumentar y sucedió lo contrario, por eso empezamos mal, lo que va a traer muchas consecuencias, debido a que los deportistas se nos limitará mucho el apoyo para los fogueos internacionales”.

Sara López

Número uno del mundo y múltiple campeona mundial de arco compuesto

“Algo muy preocupante es que tenemos competencias muy importantes en los próximos años, somos sede de dos eventos de Ciclo Olímpico y tenemos que dar nuestra mejor cara, pero con estas malas noticias nos decepcionamos muchísimo”.

Catalina Peláez

Integrante de la Selección Colombia de Squash

“No estoy de acuerdo que le bajen tanto al presupuesto, porque todos los deportistas necesitan el apoyo para poder prepararse mejor y salir a competir para mejorar y seguir desarrollando su nivel. Al igual que se necesita presupuesto para seguir apoyando a las sedes deportistas, porque de ahí es de donde salen los futuros deportistas”.

Mónica Arango

Integrante de Selección Colombia de nado sincronizado

Espero que el gobierno considere seriamente las consecuencias que puede tener para el deporte colombiano ese recorte de presupuesto. En los últimos años los resultados de Colombia han sido totalmente exitosos e históricos; esto se logró gracias a la inversión que el gobierno hizo en las preparaciones de los deportistas y, con este recorte presupuestal, va a ser muy difícil superarlos e incluso sostenerlos.

Sebastián Morales

Integrante de la Selección Colombia de Clavados

La verdad me parece una decisión muy triste, ya que los deportistas son los que mes a mes en diferentes deportes dan de qué hablar sobre el país. Colombia ya es reconocido afuera por los pedalazos de Mariana Pajón, por la humildad de Rigoberto Urán, por los puños de Yuberjen, y muchos más deportistas que, además del amor por el deporte es amor por dejar en alto nuestro país cafetero. Es algo increíble que propongan un recorte presupuestal en algo que está dando resultados y en el que todos sacamos pecho cuando se logra un metal”

Manuel Otálora

Bolichero colombiano medallista de oro en Juegos Mundiales

“Muy tristes, después de que nosotros como deportistas damos tantos triunfos y medallas, tantas cosas buenas para Colombia, tengamos una noticia tan triste, que nos va a afectar muchísimo, que de hecho a mí me ponen a pensar si puedo seguir 100 % dedicado al deporte o si debo empezar a mirar otras opciones, porque nosotros vivimos de esto y si no se puede, pues hay que buscar otras opciones de vida”.