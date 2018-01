Un 'Dybalamovil' se roba las miradas en redes sociales

Dicen que el fútbol es uno de los deportes más apasionantes.

Un hincha de la Juventus de Turín llevo esta consigna bastante lejos. El hombre, fiel seguidor del equipo de italiano, decidió convertir su carro en todo un homenaje a su máximo ídolo: el argentino Paulo Dybala.

Ehy @PauDybala_JR do you want to drive it? pic.twitter.com/GvG7v2DIki

— around-j.com (@AroundJFans) 29 de diciembre de 2017