Valentina Abril ganó el tercer oro colombiano en los Bolivarianos

La tercera medalla de oro de la delegación colombiana en los XVIII Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017 la entregó este domingo la ciclista Laura Valentina Abril en la modalidad de cross country del campeonato de ciclismo MTB, con medalla de bronce para la también colombiana Yosiana Quintero.

“Es importante por ser la primera carrera del ciclo olímpico, pero más que importante es disfrutarla y gozármela en mi regreso después de varios años sin estar en la Selección porque me dediqué a estudiar y saber que todavía estoy vigente es bueno y esperar hasta donde me dan los resultados”, dijo Valentina.

En una exigente pista, con un calor intenso sobre los tres kilómetros que giraron en seis oportunidades, la colombiana marcó la diferencia por el oro desde el inicio, sacando ventaja y ampliando la diferencia en cada pedalazo, pues su escolta era la ecuatoriana Michela Molina y desde la primera vuelta ya estaba por encima del minuto de diferencia.

Molina se benefició en ese segundo lugar de una caída de la colombiana Yosiana Quintero en la primera vuelta que la dejó rezagada en el cuarto lugar para luchar por la medalla de bronce contra la ecuatoriana Myrian Núñez, a quien sólo pudo superar en el tercer giro y dejarla atrás entre el cuarto y el quinto para ir por el tercer lugar.

“Fue una prueba bastante exigente por el clima, que vuelve muy complicado el desempeño, pero me sentí bien, la bicicleta funcionó perfecto pude controlar la carrera de principio a fin y por fortuna se dieron las cosas”, aseguró la campeona bolivariana, quien agregó: “el plan se dio perfecto porque me sentía fuerte, controlé la carrera desde adelante en un recorrido muy bien trabajado y muy técnico”.

Luego de una hora, 19 minutos 47 segundos, la colombiana Valentina Abril se quedó con la medalla de oro, con cuatro minutos y 55 segundos de diferencia sobre la ecuatoriana Michela Molina y a 9:40 de la colombiana Yosiana Quintero, dueña de la medalla de bronce.

"Estoy muy feliz porque fue una competencia dura, las rivales estuvieron fuertes y el clima estuvo súper duro, a diferencia de la semana de entrenamientos porque hoy el calor se sintió más, también me caí dos veces, me pico una abeja o una avispa en el abdomen, fue todo muy chistoso, me asusté porque no sabía que era, pero traté de estar tranquila y di lo mejor", explicó Yosiana.

Con la competencia de las mujeres finalizada, el segundo turno del cross country en el ciclomontañismo es para la rama masculina con la presencia de los colombianos Jonathan Botero y Fabio Castañeda, candidatos para subir al podio como lo hicieron las mujeres.

La disciplina de ciclismo MTB se completará este lunes con la modalidad de downhill, en la que competirán por el país Rafael Gutiérrez y Steven Ceballos.