“Venimos por la remontada”: Yuberjen Martínez

Yuberjen Martínez dice que el duelo que Heroicos de Colombia sostendrá este viernes en Soledad, Atlántico, ante Caciques de Venezuela, servirá para sobreponerse de la derrota sufrida 3-2 en territorio venezolano.

“Llegamos bien preparados para este duelo. Esperamos tener una buena noche y dar lo dar lo mejor para darle una alegría Colombia”, dijo Yuberjen Martínez.

Indicó que la plaza va a ser un factor importante. “Porque la vez que peleamos acá tuvimos un gran respaldo de los aficionados y nos sentimos muy bien. Esperemos que tengamos una buena noche, para, como te dije antes, darle una alegría Colombia”.

Del rival con el que le corresponde pelear en los 49 kilógramos, dijo no conocerlo. “Pero yo voy a mostrar lo mío, lo que he hecho siempre. No prometo la victoria, porque eso al final solo lo sabe Dios, pero mis compatriotas deben saber que daré todo, me entregaré de lleno cada minuto del combate para conseguirla. Y estoy seguro que mis compañeros de equipo también darán el cien por cien para sacar adelante sus peleas”.

La velada de este viernes está programada para las las 7:00 de la noche, en las instalaciones de Combarranquilla de la calle 30 en el municipio de Soledad, Atlántico.

El supervisor general de la velada es Ray Silvas, de los Estados Unidos; mientras que los jueces serán: Frank Fiacco (Canadá), James Beckles (Trinidad y Tobago), Gonzalo Guzmán (Argentina) y Alejandro Barrientos (Cuba). El médico será Barbarito Gutiérrez de Cuba.

LOS COMBATES

Los combates que se han programado para este viernes entre Heroicos de Colombia y Caciques de Venezuela son los siguientes:

49 kilógramos: Yuberjen Martínez (COL) – Luis Polanco (VEN).

56 kilógramos: Jhon Martínez (COL) – Yoel Finol (VEN).

64 kilógramos: John Lennon Gutiérrez (COL) – Christiann Palacio (VEN).

75 kilógramos: Jorge Vivas (COL) – Endry Saavedra (VEN).

91 Kilógramos: Deivis Julio (COL) – Albert Ramírez (VEN).