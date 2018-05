Video: El título de Miguel Ángel Rodríguez en el Open Británico de squash

En una semana de ensueño, demostrando su mejor nivel y alcanzando posiciones históricas, el colombiano Miguel Ángel Rodríguez derrotó al número uno del mundo y se quedó con la corona del Open Británico de Squash.

Rodríguez, quien llegaba a su primera final de un torneo del Tour PSA, ante Mohamed Elshorbagy, a quien no había podido derrotar, venció todos los pronósticos y ganó 3-2, con parciales de 11-7, 6-11, 8-11, 11-2, 11-9, en una hora y dos minutos de partido.

La página oficial del PSA resaltó una de las jugadas del colombiano, quien salvó un punto que lo llenó de motivación y fue el impulso para quedarse, finalmente con la victoria.

“Estamos felices, y muy orgullosos por este triunfo de Miguel, el más importante del deporte de raquetas del país en su historia”, dijo emocionado Pablo Serna, presidente de la Federación Colombiana de Squash.

Este es el video del último punto que le dio el título al colombiano

1️⃣0️⃣2️⃣ minutes. 2️⃣ gladiators. 1️⃣ winner

Amazing from @MiguelSquash & @MoElshorbagy - but it's the former who takes the men's @BritOpenSquash crown to become the first South American World Series winner ever #BritOpen18 #WhereLegendsAreMade pic.twitter.com/3wjxeKcc7d

— PSA World Tour (@PSAWorldTour) 20 de mayo de 2018