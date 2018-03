Vieri Ortega, campeón del Nacional de Boxeo Juvenil en Pasto

Los 2.500 metros de altura de Pasto y el frío, que le entumecía los huesos, no fueron obstáculos para que Vieri Ortega escribiera con letras de oro su histórico triunfo en la capital de Nariño.

Sacando esa casta, que ha exhibido desde niño, Vieri superó 2-1 al bogotano Lubin Marín para alzarse con el título de la categorías 49 kilogramos en el Nacional de Boxeo Juvenil.

“El frío me recorría todo el cuerpo. Yo no estoy acostumbrado a la altura, a veces quedaba sin respiración. Pero me dije: tengo que ganar, por Cartagena, por Bolívar, por mi club Boxing Club, por el profesor Martín Valdez, quien siempre me ayudó y por mi familia”, asegura ya más sosegado Vieri, quien tiene 17 años (nació el 14 de febrero de 2001), vive en el barrio Villa Andrea y cursa 9° grado en la Institución Educativa Querido Amigo.

¿Cómo fue la pelea?

-Primero pelee contra el frío (risas). Fue buena, le gané el primer asalto; el segundo se me complicó; pero en el tercero la tiré toda y gané.

Cuando recibió la medalla de oro, ¿en quién pensé?

-En todos los que me han apoyado. El profe Martín siempre creyó en mí.

Tres medallas

Bolívar además del oro de Viere Ortega, ganó una plata con Michael Zabaleta (52 kg) y un bronce con Bryan González (64). Valle fue el gran campeón: Tolima, subcampeón; Bogotá, tercero; Risaralda, cuarto y Bolívar, quinto.