Vine a ganarle a Yuberjen aquí en Cartagena: Johanys Argilagos

La victoria de Yuberjen Martínez sobre el cubano Johanys Argilagos fue el gran trampolín para soñar con la medalla en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Argilagos era el favorito, pero Yuberjen se las arregló para hacerse al triunfo.

Ambos peleadores se medirán mañana, en la pelea estelar, denominada la gran revancha, en la velada internacional de la VII Serie Mundial de Boxeo.

Johanys recuerda con gran nostalgia ese combate que lo privó de conquistar la soñada presea.

Mañana tendrá enfrente a Yuber, ¿qué recuerdos tiene de él?

Es un buen peleador. Hicimos una gran pelea en Río, era para cualquiera de los dos. Los árbitros le dieron la victoria a él. Le digo que nos vemos aquí en la revancha. Vengo a ganarle.

¿Por qué cree que perdió?

No tuve movilidad, me paré a cambiar golpes, el tiro más que yo, pero yo di los más efectivos. Ahora será diferente.

Ha visto la pelea, ya con más calma, descríbame los tres asaltos...

Yo gané el primer asalto claramente. Él me ganó el segundo. Bueno y el tercero fui a resolver, pero no me dio para el triunfo. Creo que fue una decisión cerrada.

¿Cómo ve esta revancha?

Los dos somos buenos peleadores, nos conocemos. Vine a buscar la victoria porque me dolió perder en Río, yo quería ganar el oro.

¿Lo mejor de Yuberjen?

La resistencia, combina bien sus golpes y es veloz.

Cuba, favorita

Hoy a las 10 a.m., en el Salón Melanio Porto Ariza de Iderbol se realizará la rueda de prensa con la presencia de los peleadores.

Serán 5 combates mañana desde las 7 de la noche en el coliseo Bernardo Caraballo. Los 5 campeones nacionales cubanos son favoritos para llevarse la victoria. Pero Colombia tiene lo suyo y aspira a hacer historia.

Cuba con 10 peleas ganadas y 6 puntos lidera la eliminatoria. Colombia es segundo con 8 victorias, 2 derrotas, para 6 puntos. Venezuela es tercero con 1 triunfo y 9 derrotas, al igual que Argentina.

Los cinco combates

56kl: Leonel de Los Santos-Javier Ibáñez.

64kl: José Tordecillas-Andy Cruz

75kl: Jorge Vivas-Arlen López.

91kl:Deivis Julio-Erislandy Savón.

49 kilogramos: Yuberjen Martínez vs. Johanys Argilagos.