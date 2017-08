Visionarios de Sincelejo con los ojos puestos en Real Caldas

Por Ángel Pérez Martínez

El equipo Visionarios de Sincelejo tiene sus ojos clavados en Real Caldas, su rival en la fase de Octavos de Final del IX Torneo Profesional de Fútbol de Salón.

La divisa sincelejana, en la nueva etapa a jugarse a ida y vuelta, empezará de visitante el sábado 2 de septiembre en el Coliseo Menor de Manizales.

Posteriormente, la nómina sabanera recibirá a la escuadra manizalita el sábado 9 de septiembre en el Coliseo del barrio Las Delicias de Sincelejo.

El elenco manejado por el profesor Alfredo Tovar deberá triunfar en esta serie si quiere seguir en competencia, pues en adelante será a muerte súbita.

Visionarios de Sincelejo clasificó en el primer lugar de la tabla del Grupo A, tras ahorrar 21 puntos, al igual que los conjuntos Real Valledupar y Heroicos de Cartagena.

También están entre los dieciséis clasificados a la etapa de Octavos de Final, los combinados Bolívar Si Avanza y Caporos del Sinú, con 17 y 14 unidades respectivamente.

Visionarios de Sincelejo viajarán por tierra a la ciudad de Manizales desde las 8:00 de la noche de este miércoles y deberán hacer 16 horas de viaje antes del choque.

Las otras llaves son: Caporos del Sinú Vs. Club Faraones, Caciques del Quindío Vs. La Noria de Fusagasugá, Real Valledupar Vs. Milagroso de Buga, Belcor de Soacha Vs. Bolívar si Avanza, Club Palmira Vs. Club Tundama, Heroicos de Cartagena Vs. Nariño y Guerreros de El Espinal Vs. Tuluá.