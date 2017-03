Viudas de Chapecoense demandarán al equipo por accidente laboral

Valdécia Borres de Paiva Morais, viuda de José Gildeixon Clemente de Paiva, más conocido como “Gil”, acudió a la Justicia de Trabajo reclamando daños morales y pidió la transferencia del salario del jugador, además del cobro de lucro cesante, alusivo a la expectativa de trayectoria profesional interrumpida por muerte.

El abogado de las viudas, Marcel Camilo, explicó las razones por las que el caso puede tratarse dentro del área de la justicia laboral "Es un accidente de trabajo. Todo el tumulto que se armó es porque eran jugadores, pero la relación es de trabajo como cualquier otra. El empleador ofreció transporte y hubo un accidente. A partir de eso, se deben aplicar los derechos del trabajador, resguardando a sus herederos", afirmó.

Sin embargo, el club no piensa lo mismo pues aseguran que lo sucedido fue algo completamente ajeno a ellos que alquilaron un avión para poder ir a jugar un partido, así como lo hacen todos los equipos del mundo.

Luiz Antonio Palaoro, vicepresidente jurídico del Chapecoense, expresó "La responsabilidad del accidente no es del Chapecoense. ¿Cuál es la culpa de haber contratado un avión que había hecho varias veces ese servicio, inclusive de la Selección Argentina? No ampliamos el riesgo: no hay como responsabilizar al club".

Ante las demandas, el club convocó para el 15 de marzo una reunión con los familiares de los fallecidos para hablar del seguro que deberá pagar la aerolínea boliviana LaMia, empresa alquilada para transportar a los jugadores a Medellín para jugar la final de la Copa Sudamericana con Atlético Nacional.