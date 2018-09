Simon Yates ganó la etapa 14 de la Vuelta a España y es el nuevo líder

El corredor británico del equipo Michelton-Scott Simon Yates se impuso en la decimocuarta etapa de la Vuelta a España disputada entre Cistierna y Les Praeres de Nava, de 171 kilómetros de recorrido.

Yates, que atacó dentro del último kilómetro, entró en meta con un tiempo de 4h.19,27. A 2 segundos cruzó el colombiano Miguel Ángel López, a 5 el francés Thibaut Pinot, a 7 Nairo Quintana y Enric Mas.

