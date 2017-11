“Ya tengo dos oros, pero todavía faltan más”, Jossimar Calvo

Mientras todas las miradas estaban en la ceremonia de apertura en el estadio Sierra Nevada de la Unidad Deportiva de Bureche, en el Coliseo Menor del Parque Bolivariano el cucuteño Jossimar Calvo se quedó con la primera medalla de oro de la delegación nacional en los XVIII Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017.

Con una actuación impecable, el nortesantandereano selló la medalla de oro en la modalidad de 'all around', que es la sumatoria individual de los puntajes de todos los aparatos: suelo, arzones, anillas, barra fija, paralelas y salto, pruebas que Jossimar completó con registro de 84,650.

“Estoy muy contento y satisfecho con el trabajo del equipo, de los entrenadores, de los jueces y del público porque se sintió el apoyo, se sintió el cariño y eso es algo que nos brinda mucha felicidad para cumplir con un muy buen trabajo, para el que nos preparamos, para ser campeones por equipos e individual”, aseguró Jossimar.

Si bien este sábado no le entregaron la medalla y tampoco aparece todavía en el medallero, porque el formato del campeonato indica que las premiaciones de equipos y all around se cumplirán cuando terminen las mujeres, que compiten este domingo, la presea ya está asegurada y permitió que el equipo anfitrión de los Juegos empezara con pie derecho la defensa del título bolivariano.

“Tengo que reconocer que estaba un poco nervioso, pero al final me centré en mi trabajo, di mi mejor esfuerzo, en una muy buena presentación y gracias a Dios tenemos el título, el primero y segundo de Colombia, pero todavía faltan más finales, no hemos terminado, pero estamos muy felices”, agregó Jossimar.

La alegría de la modalidad de 'All Around' fue completa porque otro nortesantandereano, Carlos Calvo, se quedó con la medalla de bronce, para acompañar a su primo Jossimar en el podio y dar un aporte importante para la consecución de la medalla de oro por equipos.

Jossimar y Carlos Calvo se subirán también este domingo al primer escalón del podio por equipos junto con Andrés Felipe Martínez, Erick Vargas, John Cardona y Juan Sánchez, gracias a un agregado total de 319,650, que los dejó delante de Venezuela (317,350) y Chile (293,000).

La gimnasia artística continuará este lunes con las finales masculinas de suelo, arzones y anillas, mientras que las mujeres, tras las clasificaciones de este domingo, competirán en asimétricas y salto.