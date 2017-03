Yuberjen Martínez y Johanys Argilagos prometen buen espectáculo

La tercera fecha de la Serie Mundial de Boxeo que enfrentará a Colombia y Cuba promete un gran espectáculo.

Así lo prometieron los medallistas olímpicos Yuberjen Martínez, de Colombia, y Johanys Argilagos, de Cuba, durante la rueda de prensa que se efectuó hoy jueves en el salón Melanio Porto Ariza de Iderbol.

En el acto se realizó también la ceremonia del pesaje, en la cual todos los 10 boxeadores que harán parte de la velada del viernes en la Serie Mundial de Boxeo dieron el peso respectivo.

La pelea entre Yuberjen Martínez y Johanys Argilagos será la de cierre.

La velada comenzará a las ocho de la noche en el coliseo Bernardo Caraballo.

Por primera vez en la historia, la Selección Colombia Olímpica de Boxeo compite en la Serie Mundial de Boxeo, el certamen internacional por países más importante del mundo en el sistema aficionado, gracias a los resultados del equipo nacional en los Juegos Olímpicos Río-2016.

Las medallas de Yuberjen Martínez (plata) e Ingrit Valencia (bronce) ubicó a Colombia en el noveno lugar del mundo boxístico, por eso recibió el derecho a debutar por primera vez en todos los tiempos en la Serie Mundial, que para el boxeo es como el Mundial del Fútbol.

El sistema de competencia de la Serie Mundial ubicó a Colombia en el grupo América, para pelear frente a los equipos de Cuba, Venezuela y Argentina, con formato de cinco combates de visitante y cinco de local frente a cada país. Los dos mejores países del grupo avanzan a la siguiente fase.

Además del Grupo América, hay otros dos grupos, uno es el de Europa y Medio Oriente y el otro es el de Asia. En Europa y Medio Oriente están Gran Bretaña, Marruecos, Italia y Francia, mientras que el de Asia lo integran Kazajistán, China, Rusia y Uzbekistán.

“Competir en una Serie Mundial significa mucho, porque es una experiencia maravillosa, es como si estuviera peleando en el profesionalismo”, aseguró el antioqueño Yuberjén Martínez, medallista olímpico de plata en Río-2016.

El equipo colombiano, dirigido por los entrenadores Rafael Iznaga y Raúl Ortiz, ya debutó en la Serie Mundial, de visita contra Argentina y en casa frente a Venezuela con idéntico marcador en las dos confrontaciones: 4-1, por eso ya suma seis puntos en la clasificación, para liderar el grupo junto a Cuba, que no ha perdido ningún combate.

Ahora la tercera cita y duelo de líderes será este viernes en Cartagena, donde la Selección Colombia, denominada Heroicos de Colombia, recibirá a los cubanos, en busca de quedar con el liderato en solitario con un valor agregado, en el duelo pasado de Cartagena contra Venezuela no estuvo su figura: Yuberjen Martínez, quien esta vez sí estará.

“Ser medallista olímpico me cambió en el sentido en que los jueces ya me ven de otra manera, pero yo no me confío de eso, siempre dejo todo de mí en el cuadrilátero para demostrar que esa medalla no fue casualidad, sino que me preparé toda la vida para ganarla y hay que seguir demostrándolo”, dijo el púgil antioqueño.

Y el duelo del ‘Tremendo’ no será cualquiera, pues se verá de nuevo en el cuadrilátero frente al campeón mundial y rival de la semifinal en los Juegos Olímpicos de Río: Joahnys Argilagos, quien llega a Cartagena en busca de la revancha, tras verse sorprendido en territorio brasileño.

El calendario de la Serie Mundial de Boxeo tiene a Colombia con otro compromiso en casa, el 17 de marzo contra Argentina, para cerrar la fase de grupos inicial en Venezuela el 31 de marzo y en La Habana el 21 de abril.

ASÍ SERÁN LOS DUELOS

Los cinco combates previstos serán los siguientes:

-49 kilogramos: Yuberjen Martínez – Joahnys Argilagos.

-56 kg. Leonel de Los Santos – Javier Ibáñez.

-64 kg. José Tordecillas – Andy Cruz

-75 kg. Jorge Vivas – Arlen López.

–91 kg. Deivis Julio – Erislandy Savón.

El colombiano y el cubano hablaron en rueda de prensa antes del enfrentamiento que sostendrán por la Serie Mundial de Boxeo.