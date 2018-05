Yuri Alvear confirmó su favoritismo y ganó oro en los Suramericanos

La medallista olímpica del judo, la vallecaucana Yuri Alvear, se adjudicó este martes con autoridad el oro de la división de los 70 kilogramos en la tercera jornada de este deporte en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba-2018.

Siendo superior a sus rivales y mostrando en el tatami su alto rendimiento que nunca la llevó a gastar más de un minuto en cada combate, la judoca de Jamundí conquistó el tercer oro del judo en estas justas y el 22 de la delegación nacional, confirmando su condición de favorita al triunfo.

“Para mí siempre es muy importante afrontar toda competencia con la mejor actitud, porque para mucha gente cuando Yuri va a unos Suramericanos hay muchas posibilidades de disputar el oro, pero en los deportes de combate siempre hay dificultad, así que es una gran responsabilidad cuando afrontamos la competencia”, aseguró la medallista de bronce olímpica en Londres-2012 y de plata en Río-2016.

La vallecaucana agregó: “Pienso que si uno hace un buen planteamiento táctico, si trabajo muy fuerte es lo que se ve en la competencia, me exijo mucho durante el entreno para que la competencia se me dé muy bien y gracias a dios aquí los combates se me dieron muy rápido y todo salió muy bien”.

En el camino al oro, el inicio de la colombiana fue con victoria 10-0 sobre la peruana Camila Figueroa, para luego derrotar a la brasileña Bruna Da Silva con idéntico marcador. En el tercer combate venció a la venezolana Noelys Peña, de nuevo con otro 10-0 y cerró su presencia perfecta con otro 10-0 sobre la paraguaya María Rosa Britez.

Con el oro asegurado en este formato de todas contra todas sin finales, la vallecaucana estuvo acompañada en el podio por la venezolana Noelys Peña, quien se quedó con la plata y los dos bronces fueron para la brasileña Bruna Da Silva y la peruana Camila Figueroa.

“Es muy gratificante, me siento muy satisfecha, pasaron los Juegos Bolivarianos, ahora los Suramericanos, vienen los Centroamericanos y la idea es seguir sumando, estamos en el proceso olímpico y que cada una de estas competencias nos sirva para seguir creciendo”, dijo Yuri, quien ha ganado oro en los Suramericanos Medellín-2010, Santiago-2014 y ahora Cochabamba-2018.

Luego de los Suramericanos, ahora Yuri se desplazará el 9 de junio a Tokio, donde estará tres semanas, luego a un campamento de entrenamiento a Barcelona y regresará a Colombia para afrontar los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla-2018.

Además, en la jornada de este martes el juvenil colombiano Francisco Balanta se quedó con la medalla de bronce en la división de los 90 kilogramos, en la que se impuso el peruano Roberto Yuta.