Dragado evitará escasez

El alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, explicó que Aguas de Cartagena y Cormagdalena expusieron informes en los que explican la situación del canal del Dique en cuanto a los bajos niveles de agua, que ponen en riesgo la captación del líquido para Cartagena, lo que generaría una innegable escasez. La poca agua también impide navegar este brazo del Magdalena. Agregó que en la reunión los navieros se refirieron a varios accidentes y naves encalladas, que de continuar podrían poner en riesgo a la bahía, los cuerpos de agua vecinos al canal, y a los parques naturales insulares, por un posible derrame de crudo. “Ahora se expedirá el decreto y le corresponde a Cormagdalena hacer lo demás, que necesitaba que se decretara esta medida para poder iniciar los trabajos de dragado que se requieren a más tardar en enero próximo. También le corresponde enviar un cronograma de actividades (dragados) en Pasacaballos y en Calamar, para que en el 2019 no haya ningún riesgo de falta de agua para potabilizar y para garantizar la navegabilidad por el canal del Dique. Estas obras cuestan 8 mil millones de pesos”, dijo el mandatario.

La llegada del fenómeno de El Niño, sumado a la alta sedimentación en el canal del Dique, especialmente en su boca en Calamar y su salida en la bahía, fue un motivo de peso para que ayer, tras reunirse el Comité de Atención de Riesgo Distrital, se decretara el estado de calamidad pública para dragar de emergencia la entrada al Dique para que la ciudad y municipios aledaños no se desabastezcan del suministro de agua potable.

Informe alarmante

Cormagdalena precisó en su informe que aunque Cartagena no está en la ribera del canal del Dique, sí se afectará por los bajos niveles de agua en el canal entre Calamar y las bocatomas de Acuacar, ya que este es la fuente de abastecimiento de agua potable, 87 % en el sector de Conejos (complejo cenagoso Juan Gómez, Bohórquez y Dolores) y el 13 % en Gambote.

Una de las preocupaciones es la disminución del caudal entrante al canal en Calamar y frente a esto el informe resaltó que esta condición, para el 2019, se estima más critica dada la ocurrencia del fenómeno de El Niño durante el último trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2019, con un pronóstico probabilístico de porcentaje ENOS de más del 80 %. Lo anterior implica que para diciembre de 2018 y el primer trimestre de 2019 podría estar el agua por debajo del 50 % de la curva de excedencia, es decir, de los niveles en un año hidrológico "normal". Por otro lado, se podría esperar que los caudales estén entre los 37 m3/s (mínimo histórico) y 291 m3/s (80% nivel de excedencia). Estos supuestos escenarios se pueden ver aún más agravados por la falta de dragado de mantenimiento de la trampa de sedimentos de Calamar y en Pasacaballos.

Este hecho implica que al no poder entrar por Calamar, la sección hidráulica por la cual se pudieran transportar los caudales de verano se vea reducida. Igualmente, el que no se mantenga el sector de Pasacaballos implica que no se presente un flujo "normal" entre la entrada (Calamar) y la salida (Pasacaballos), produciendo fenómeno de aquietamiento de los caudales y consecuentemente sedimentación y deposición de sedimentos en una mayor magnitud. Lucas Ariza Buitrago, director ejecutivo encargado de Cormagdalena, dijo que el dragado se hará con recursos de la vigencia 2019 y están contemplados en el presupuesto de la entidad. “Nos toca declarar la Urgencia Manifiesta tan pronto se declare la calamidad pública por parte de la Alcaldía para poder contratar obras de dragado que se requieren para mitigar el riesgo existente”, expresó.