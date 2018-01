A 268 mil responsables de predios se les liquidará el Predial

A 268 mil responsables de predios urbanos y rurales del Distrito de Cartagena, les será facturado el impuesto Predial de la vigencia 2018.

La Secretaría de Hacienda terminaba ayer la liquidación de ese impuesto y hacía las pruebas pertinentes para poder entregar desde este viernes a los contribuyentes las facturas físicas, inicialmente en la Oficina de Impuestos, en el primer piso del antiguo edificio de las Empresas Públicas, en la Plazoleta del Joe, en La Matuna. A partir de esa fecha también se podrá bajar e imprimir el recibo de la página web de la Alcaldía (www.cartagena.gov.co).

Este proceso se debía iniciar hoy, pero el mismo requiere de ajustes que solo estarán listos este viernes, confirmó la secretaria de Hacienda, Sibila Carreño.

La distribución masiva de la facturación solo se hará a mediados del mes, una vez quedé definido el contrato con la firma que se encargará de ese servicio.

Para esta vigencia solo se actualizaron 12 mil predios, en su mayoría urbanos.

LOS DESCUENTOS

Para este año, el Distrito de Cartagena aprobó descuentos por pronto pago del impuesto Predial tanto para predios residenciales como no residenciales así:

- 20 % de descuento por pronto pago en predios residenciales entre el 2 de enero y el 28 de febrero de 2018.

- 10 % de descuento por pronto pago en predios residenciales entre 1° y el 31 de marzo de 2018.

Para los predios no residenciales los descuentos serán del 10% hasta el 28 de febrero y del 5 % entre el 1° y el 31 de marzo.

Recuerde que para este año, el plazo para efectos de intereses de mora vence el 31 de julio. A partir del 1° de agosto se generan intereses moratorios.

REAJUSTE DE AVALÚOS

Los avalúos catastrales de los predios urbanos no formados y formados con vigencia de 10 de enero de 2017 y anteriores, se reajustarán a partir del 1° de enero de 2018 en tres por ciento (3%).

Los avalúos catastrales de los predios rurales dedicados a actividades no agropecuarias no formados y formados con vigencia de 10 de enero de 2017 y anteriores, se reajustarán a partir del 1° de enero de 2018 en tres por ciento (3%). Los avalúos catastrales de los predios rurales dedicados a actividades agropecuarias no formados y formados con vigencia de 1° de enero de 2017 y anteriores, se reajustarán a partir del 1° de enero de 2018 en cero coma treinta y dos por ciento (0,32%).