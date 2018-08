69% de niños y jóvenes en Cartagena se conectan a Internet desde su celular

La ‘sumisión’ del mundo moderno ante el Internet parece absoluta, y el más evidente reflejo de ello son las generaciones jóvenes, especialmente los niños y adolescentes, que se aferran prolongadamente, por muchas horas, a esa fuente inagotable de expectativas, recursos y oportunidades.

En Cartagena los niños y adolescentes dedican el 73% de su tiempo a jugar en línea, otros pasan el 77% hablando con amigos por redes sociales, también muchos emplean el 94% de su tiempo escuchando o descargando música, y otro tanto está el 98% de las veces haciendo tareas con ayuda de Internet, que en la mayoría de los casos llevan el sello de Wikipedia.

Los anteriores datos son un fragmento de un estudio integral sobre el uso de Internet en niños y adolescentes en Colombia, realizado por la compañía de telecomunicaciones Tigo Une y la Universidad Eafit de Medellín, en ocho ciudades del país: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cali, Pereira y Manizales.

La investigación, con base en encuestas, se realizó directamente en más de 45 colegios del país, con una muestra poblacional de casi 500 menores entrevistados: 50% niños y 50% niñas de todos los estratos sociales, “lo cual nos permite tener una confiabilidad del 97% a nivel nacional”, indica Tigo Une.

Pero hay más datos sobre Cartagena, y es que la investigación determina que el 86% de los niños y adolescentes encuestados, “manifestó que ingresan a Internet todos o casi todos los días, y el acceso lo hacen principalmente a través de dispositivos móviles, es decir, celulares en el 69% de los casos, mientras que el 37% lo hace desde tabletas o ipads.

Otra importante revelación de los jóvenes en esta ciudad, es que el 20% de ellos se ha quedado sin comer o dormir por darle prioridad a navegar en Internet, mientras que el 22% ha descuidado a su familia por el tiempo que pasa conectado, pero además el 49% dice haberse sentido disgustado cuando no se ha podido conectar a Internet.

La radiografía de Cartagena es similar en las demás urbes exploradas.

EXPECTATIVAS

“Este estudio es el primero en Latinoamérica realizado por una empresa privada, y significa muchísimo, porque nos permite entender a fondo la problemática para poder montar una estrategia de responsabilidad social que sea integral”, manifiesta Marcelo Cataldo Franco, presidente de Tigo Une.

Consultado por El Universal sobre los alcances de esta investigación en los mercados pretendidos por la compañía, Cataldo explica que “el objetivo del negocio es conectar a más colombianos”, pues hoy existen enormes oportunidades en el país para hacerlo.

Sin embargo, “nuestra misión no termina en solo vender la conectividad, también en que esta conectividad se use de manera correcta y responsable, y este estudio nos ayuda a entender cómo los niños y jóvenes usan el Internet en todo el país, para poder diseñar desde la compañía una estrategia de responsabilidad integral”.

Agrega el directivo que la compañía se ha percatado, de que las estrategias tradicionales en las instituciones con respecto a la responsabilidad que se debe tener con el uso del Internet, “ha sido restringir su uso, prohibirlo a ciertas horas en los colegios”.

“Pero desde Tigo lo vemos diferente, y es que debemos capacitar, enseñar y ayudar a los padres, profesores, adultos mayores y a los niños y jóvenes, a un uso propositivo del Internet, a crear en nuestros niños sentido crítico para entender qué es lo correcto y qué oportunidades tienen; se trata de trabajar de manera propositiva, para aprovechar al máximo esta importatísima herramienta global”.

Consultado sobre el choque de criterios que podría surgir entre los intereses económicos vs. responsabilidad social, ante sus planteamientos, Marcelo Cataldo resuelve concluyendo:

“No me sirve mucho vender un servicio (como el de los equipos de telefonía celular), sin ayudar a entender el impacto que tiene ese servicio en los hijos, en el hogar. Lo que queremos desde Tigo Une es una sociedad colombiana más conectada, pero también haciendo uso de los mecanismos móviles de forma responsable y creativa”.