Aceleran el Censo de Población y Vivienda 2018, en Cartagena

Faltando el 4,4% del territorio nacional por ser visitado por los censistas, el DANE anunció que en las semanas que vienen esa actividad se concentrará en ciudades como Cartagena, Bogotá, Medellín y Cali, donde hay mayor densidad poblacional y en la zona del Pacífico colombiano, en Buenaventura y Tumaco.

El Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018 sigue su recorrido por el país, y según el DANE se ha visitado 16,2 millones de edificaciones y predios (111,5% de lo esperado) y el 95,6% de las manzanas y áreas de trabajo rurales.

Al 15 de septiembre de 2018, los 31.000 censistas que han participado en esta operación estadística, han visitado 12.634.836 viviendas particulares, han censado 13.315.508 hogares y a 40.874.197 personas en todo el territorio nacional.

Se han censado 467.325manzanas y áreas de trabajo rurales y se avanza en otras 27.303, lo que representa el 95,6% del total.

De 1.101 municipios, San Andrés y 20 áreas no municipalizadas, para un total de 1.122 áreas de trabajo, se ha hecho el cierre de la recolección de información en 975 y se continúa avanzando en los 147 restantes para culminar la operación estadística más grande de Colombia.

El DANE también recomienda a los ciudadanos que cuando el Censo pase por su barrio o municipio, y por cualquier motivo no pudo ser censado, usted debe acérquese a la oficina local del DANE más cercana, allí un funcionario le ayudará para que quede censado.

Seguimos trabajando para entregar una radiografía renovada y completa del país, que sea insumo clave para la creación de las nuevas nuevas políticas públicas que Colombia necesita, señala el DANE.

AúN NO LLEGAN

Varios son los sectores de Cartagena donde aún no se reporta la llegada delCenso 2018. Barrios como Britania, Luis Carlos Galán, sectores de Blas de Lezo y de Crespo, están en la lista. En otros, como Zaragocilla, sector ElProgreso, no hubo notificación anticipada y algunas residencias no fueron censadas por ausencia de sus propietarios.

