Aguacate Hass, la nueva promesa exportadora

Según información de ProColombia, a corte de septiembre de 2017, el aguacate hass fue la segunda fruta que más exportó el país después del banano con US$35,4 millones, lo que representó un crecimiento de 53% con respecto al mismo periodo de 2016.

Mercados como el de Estados Unidos y Emiratos Árabes dieron vía libre en noviembre a la exportación de aguacate colombiano. Inicialmente se exportaron 34 toneladas al mercado estadounidense y el Gobierno Nacional espera que se exporten en promedio 1.000 toneladas de la fruta durante el primer año. Una meta que requerirá inversiones cercanas a $12.000 millones.

“La meta es posicionar la fruta en Estados Unidos. Dentro de las aperturas de nuevos mercados, el ministerio de Agricultura, ICA, ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ProColombia trabajan para lograr la admisibilidad a mercados como China, considerado uno de los que más importa alimentos en el mundo”, indicó Felipe Jaramillo, presidente de ProColombia.

Asimismo, Jaramillo destacó que entre los principales destinos de exportación se destacan Países Bajos, Reino Unido, España, Bélgica, Francia, Alemania y Costa Rica.

“El escenario en aguacate ha sido excelente. Las exportaciones a los diferentes mercados podrían llegar a las 20.000 toneladas al final del año. Habrá nuevas áreas en producción y nuevos huertos tanto registrados como habilitados para exportación a los Estados Unidos. Se espera que para 2018 se tengan 20.000 hectáreas registradas en el país para el mercado de exportación”, señaló Luis Humberto Martínez Lacouture, gerente general del ICA.

Y es que, según cifras del ICA, de los predios registrados para la exportación en fresco, los principales departamentos con áreas registradas son Antioquia, (3.438 Has), Caldas (1.546 Has), Risaralda (1.045 Has), Quindío (621 Has), Valle del Cauca (462,9 Has), Tolima (350,1 Has) y Cauca (150,0 Has).

*El clima favorece*

El aumento de la demanda mundial de aguacate hass sumado a la apertura de nuevos mercados como el estadounidense y el asiático y a la competitividad que ofrece este producto frente a otros competidores como el mexicano por el clima y la calidad del suelo colombiano han hecho que el ‘oro verde’ made in Colombia sea considerado como uno de los agronegocios más prometedores y con mayor potencial para el próximo año.

*Inversión mínima*

$12 millones podría costarle inicialmente cultivar aguacate hass, dependiendo lo que necesite.

*Tipo de público*

Esta fruta es uno de los productos más prometedores para la diversificación de la canasta agrícola exportadora colombiana. Es una oportunidad para los productores de los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío o Valle del Cauca, entre otros. Además, por su rentabilidad y poca necesidad de mano de obra, se trata de un cultivo que está ganando cada vez mayor terreno entre los agricultores del país.