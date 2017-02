Alianza de Avianca y United no sedujo al mercado financiero

El vuelo de regreso que parece tomar Avianca hacia sus genes norteamericanos aún no seduce al mercado, a juzgar por el comportamiento que tuvo la acción en las bolsas de Bogotá y Nueva York, luego del anuncio que hizo para empezar a cocinar una alianza con United Airlines.

Este año la compañía colombiana cumplirá 77 años desde que aquel 14 de junio de 1940 se firmara la fusión entre las aerolíneas Scadta y Saco, bajo el mando de la estadounidense Pan American, que en 1944 ya controlaba 64% de Aerovías Nacionales de Colombia.

Avianca ha sido una empresa que entre sus accionistas ha tenido apellidos como los de Mazuera, Ardila Lülle, Santo Domingo hasta llegar a los Efromovich, quienes hoy lideran un nuevo aire para la compañía, tal como lo hicieron en 2004 cuando lograron sacarla del llamado Capítulo 11 de Estados Unidos, que habilitó a la firma a operar mientras lograba su reorganización.

Sin embargo, en esta nueva etapa de su vuelo, aún no es claro cómo será su aterrizaje. La expectativa que se había generado era que las negociaciones iban a derivar en la llegada de un socio estratégico a la empresa colombiana que, incluso, podría tomar el control total de la operación.

Al final, ambas aerolíneas anunciaron su intención de trabajar en “profundizar” la relación que han venido construyendo al ser ambas socias de la red de Star Alliance. Con la noticia, el título que se negocia en Wall Street cayó 8,9% y cerró en US$7,7, con un comportamiento similar al que tuvo en la Bolsa de Valores de Colombia donde su valoración se redujo 9,8% y cerró a $2.780. El título fue la acción más negociada en Colombia con $14.273 millones, pero su precio de cierre está lejos del valor máximo de $4.480 del 17 de enero de 2014.

“No está llegando United como socio, sino que es una alianza. El mercado estaba esperando era que llegara un socio, bien fuera mayoritario o no. Eso no está sucediendo y las condiciones de esta alianza estratégica están por definirse”, consideró Camilo Silva, analista y socio de Valora Inversiones. El análisis de Casa de Bolsa apuntó en el mismo sentido al destacar que la decisión no estuvo en línea con las expectativas del mercado.

Y es que Avianca en su comunicado resaltó que iba hacia la dirección de concretar una “alianza estratégica-comercial”, al igual que lo hizo United Airlines que habló de “mejorar y profundizar” las relaciones comerciales estratégicas de las compañías.

“Profundizar nuestra relación nos permite expandir nuestras ya existentes alianzas y asociaciones estratégicas en la región, mientras seguimos construyendo una gran red en América Latina”, resaltó en un comunicado el presidente de la norteamericana Scott Kirby.

Con este panorama, por ejemplo, la comisionista Acciones y Valores mantuvo su recomendación de venta de la acción, luego de que se conociera que United “llegaría como aliado de Avianca y no como socio controlante como esperaría el mercado”, aseguró Luisa Díaz, analista de renta variable.

Según cifras de Euromonitor, la aerolínea tiene 57,2% del mercado local y el factor de ocupación de sus vuelos en el tercer trimestre de 2016 fue de 83,5%.

Sin embargo, la llegada de United le daría un empujón a la empresa colombiana, que desde hace un par de años viene en un proceso de reducción de costos y que al tercer trimestre del año pasado le permitió disminuir su deuda total en más de US$224 millones. “La mejora consistente en las métricas operacionales publicadas recientemente, aunada a la potencial alianza estratégica-comercial con United y la propuesta de capitalización de Synergy solidificarán la estrategia de fortalecimiento en ejecución”, dijo su presidente Hernán Rincón.

Un fortalecimiento similar al que la compañía logró en 2004 cuando llegó Efromovich y que derivó en un proceso de expansión que le dio vida a Avianca Holdings; una compañía que hoy tiene una flota de 177 aviones y que el año pasado transportó a 29,4 millones de pasajeros.

Capitalización y fusión con Avianca Brasil

En el anuncio que se realizó, Avianca también habló sobre una capitalización por US$200 millones y la intención de iniciar el proceso para fusionar la holding con Avianca Brasil. Respecto a esto, Silva dijo que todavía hay “asteriscos pendientes por resolver” como el precio en el que se valoraría a la compañía. Agregó que en el corto plazo no es atractivo la fusión debido a los bajos márgenes operativos del mercado en Brasil, aunque al final le significará “ingresos bien importantes”.

LAS OPINIONES

Camilo Silva

Socio Valora Inversiones

“Las condiciones de la alianza estratégica-comercial están por definirse, pero la sociedad aún no existe”.

Luisa Díaz

Analista Acciones & Valores

“La capitalización por parte de Synergy por hasta US$200 millones no garantiza una mejora en los ratios financieros”.