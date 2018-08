Asociación de Petróleos dice que en Colombia no hay proyectos fracking

La Asociación Colombiana de Petróleos (ACP), se pronunció este martes frente las críticas que lanzó el contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, sobre los yacimientos no convencionales y la técnica de fracturamiento hidráulico, más conocida como fracking.

El gremio manifestó que “en el país no existe ningún proyecto de yacimientos no convencionales en etapa de producción”, por lo que expresó que no entienden la solicitud que hizo el jefe del ente de control “de suspender la explotación de estos yacimientos con técnicas como el fracking”.

“Lo que se busca actualmente en Colombia es comprobar, a través de la fase exploratoria, si el país cuenta efectivamente con hidrocarburos en este tipo de yacimientos, lo que permitiría tomar las decisiones del caso sobre una posterior producción”, indicó la ACP.

Frente a los señalamientos de que las instituciones en Colombia no están preparadas para el control y el seguimiento a las actividades relacionadas con los yacimientos no convencionales, la asociación indicó que “es lamentable que se desconozcan los avances en la institucionalidad colombiana, la cual se viene preparando desde hace una década en el fortalecimiento técnico para responder de manera coherente”.

La ACP reiteró la invitación para que este tema se aborde en una discusión de manera “responsable, con el conocimiento, rigor técnico y académico que amerita”, ya que entienden las preocupaciones que genera este asunto para la opinión pública y con la necesidad de aclarar las dudas que persisten. “Desde la industria somos los más interesados en ellos”, sentenció el gremio a través de un comunicado.

El pronunciamiento se dio tras la afirmación que hizo el contralor Edgardo Maya Villazón, en el sentido que Colombia “no está suficientemente preparado para mitigar los riesgos y afectaciones de técnicas de explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos, como el fracking”, y confió en que el Gobierno establezca como mínimo una suspensión en la aplicación de la misma.

Según el jefe del organismo de control, actualmente no se cuenta con los términos de referencia ambientales para la explotación mediante esta técnica. “Si bien el país tiene un potencial recuperable de este tipo de recurso natural, aún falta información técnica precisa, dado que persisten vacíos en estudios de detalle y datos insuficientes sobre la línea base ambiental”.

Maya Villazón aseguró que “ante esta debilidad institucional, sumada la insuficiencia de información para la toma de decisiones y los grandes riesgos de afectación ambiental, se esperaría que el Gobierno Nacional actuara conforme al principio de precaución y estableciera, como mínimo, una moratoria en la aplicación de este tipo de técnicas”.

El contralor recomendó mantener esta moratoria hasta cuando “el país cuente con la capacidad institucional y el conocimiento científico, así como una cartografía geológica de detalle y reciente que le permita a las entidades y los titulares de los contratos conocer las particularidades del territorio, acordes a su biodiversidad y las características del subsuelo en cuento a la tectónica y sismicidad”.