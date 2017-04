Cartagena, con la mejor estrategia de promoción de inversiones

La estrategia de promoción de inversiones de la capital de Bolívar, impulsada a través de Invest in Cartagena, se ubicó en el primer lugar del ranking anual para las Américas que elabora The Financial Times-FDI Intelligence.

Para destacar los alcances de este reconocimiento, el alcalde Manuel Vicente Duque y la directora de la Agencia de Promoción de Inversiones de Cartagena y Bolívar, María Camila Salas, ofrecerán una rueda de prensa hoy, a partir de las 9:00 a.m., en Salón Vicente Martínez, de la Alcaldía.

Cartagena participó en la categoría de ciudad grande con mejor estrategia de atracción de inversiones de América.