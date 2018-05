Centros comerciales: focos activos de compra en Cartagena

Los centros comerciales se han convertido en un motor de desarrollo para todas las ciudades del mundo. Representan el significado de la renovación urbana y son el espacio donde convergen distintos sectores que buscan satisfacer necesidades que pueden ir desde el entretenimiento familiar, hasta concretar citas de negocios en un café.

Según la encuesta de percepción ciudadana de Cartagena Cómo Vamos, el 60 % de los cartageneros visitó algún centro comercial durante el 2017, posicionando esta actividad como una de sus preferidas. En una ciudad en la que las plazas y espacios públicos se quedan cortos, los centros comerciales se convierten en el perfecto lugar para el esparcimiento y la socialización.

Expansión

El país cerró el 2017 con 228 centros comerciales, que representan 5,3 millones de metros cuadrados de área comercial, y para el 2018 se espera la apertura de otros 15 o 20, según informó Carlos Hernán Betancourt, presidente de la Asociación de Centros Comerciales de Colombia (Acecolombia). Estas aperturas significarían una inversión de aproximadamente US$1.500 millones.

Solo en Cartagena avanza la construcción de tres centros comerciales: Ventura Cartagena, Gran Manzana y El Portal. Entre los tres se hará una inversión de $570.000 millones. El primero de ellos buscará posicionarse como el más grande de Cartagena y estará al pie de la carretera de La Cordialidad (frente a la estación de bomberos de Santa Lucía), en el barrio Los Alpes; el segundo al lado de la Terminal de Transporte, frente al complejo habitacional La Carolina; y el tercero se levantará en predios del Patio Portal de Transcaribe, con más de 8 mil metros cuadrados de área comercial.

Con estas nuevas construcciones se podría decir que en la ciudad habrá un centro comercial para cada zona, desde el sur hasta el norte, llegando a satisfacer en su totalidad el mercado.

Focos de compra

Pese a que las compras por internet parecen ser exitosas por las comodidades que ofrecen, representan solo el 8 % del consumo a nivel mundial, por eso, los centros comerciales continúan siendo uno de los principales focos para las compras debido a que ofrecen la posibilidad de adquirir varias marcas y productos en un mismo lugar. Además, brindan opciones como peluquerías, gimnasios, restaurantes y bares.

Un informe del Observatorio de Centros Comerciales, publicado por la firma consultora Raddar, sobre el comportamiento del consumidor a nivel nacional, dio a conocer que durante los primeros meses de 2017 se registró un decrecimiento en las ventas, que solo llegó a representar el 4 % del acumulado del primer semestre.

Afortunadamente, el segundo semestre tuvo una buena recuperación de la dinámica de las ventas, que fue explicada en gran parte por las inauguraciones de varios centros comerciales, no solo en las ciudades principales, sino en las ciudades intermedias.

“En materia comercial fue un año duro (2017), la reforma tributaria, el alza del dólar, entre otros factores, generaron incertidumbre en el mercado frenando el consumo de los hogares. En el caso de Plaza Bocagrande, tenemos un factor de ventaja y es la vocación turística de la ciudad que, sumado a la ubicación privilegiada del centro comercial, permitió que fueran muchos los turistas locales y extranjeros que nos visitaran. Esta situación permitió que se generaran suficientes compras en nuestros comercios como para compensar el freno de consumo por parte de clientes locales”, manifestó Julio Beltrán, gerente del centro comercial Plaza Bocagrande.

Los centros comerciales del país vendieron $38,9 billones en el 2017, representando un aumento de aproximadamente $2,7 billones en referente al 2016. Solo en diciembre se vendieron $6 billones, según cifras de Raddar.

Los sectores que más dinamizan la economía de los centros comerciales son el comercio de ropa, calzado y accesorios, seguido de diversión y plazoletas de comidas y restaurantes, aunque esto puede variar según la oferta de cada espacio.

Generadores de empleo

Los centros comerciales llegan a las ciudades a crear empleo y promover la llegada de nuevas marcas, por lo tanto impulsan el consumo y la economía. Para el presidente de Acecolombia cada centro comercial que se abre en el país genera alrededor de 700 empleos.

Fabiola Vargas, gerente del centro comercial La Plazuela, dio a conocer que durante el 2017 se generaron 701 empleos directos y 2.000 empleos indirectos, para un total de 2.701. Por otra parte, el gerente del Plaza Bocagrande informó que el año pasado se contrataron 302 empleados directos y se contó con 800 indirectos.

2018 expectante

Pese a que las ventas tomaron buen rumbo en el segundo semestre de 2017, la economía del país continúa en un vaivén que tiene a los gerentes de centros comerciales y comerciantes a la expectativa, y esperanzados con respecto al movimiento del consumo.

La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, realizó una encuesta a sus afiliados y dio a conocer que el 33 % reportó aumento en las cantidades físicas vendidas en febrero de este año y que eso representa un alza con respecto al año anterior, mientras que para el 22 % de los encuestados hubo disminución. La realidad del país, es que los comerciantes esperan una reactivación de la economía y que el consumo despliegue las alas y vuele alto.

Tips para no afectar su economía

El día de las madres es por excelencia una de las celebraciones más tenidas en cuenta a la hora de comprar, por eso, le damos estas recomendaciones para que no termine endeudado o pagando de más en busca del regalo perfecto:

Al estar en un centro comercial, usted tiene muchas opciones en las cuales puede comparar precios. Antes de hacer la compra final, esto es algo que se debe tener muy en cuenta, ya que por lo general, si una tienda está en descuento, con seguridad hay otras que también lo estarán.

No espere hasta el último día, ya que la oferta podrá disminuir, los precios subir y habrá saturación en tiendas, además, tenga un presupuesto y comprométase a no sobrepasarlo. Así limitará lo que puede comprar y no terminará endeudado.