Claves para que sus deudas no se vuelvan eternas

Un hábito es un comportamiento que se realiza de forma recurrente hasta convertirse en una acción natural, al punto de llegar a ser espontáneo. En este sentido, formar un hábito supone crear o cambiar de conducta y esto no siempre resulta fácil.

La mejor forma de lograrlo es mediante la convicción y la constancia de que la acción que estamos intentando interiorizar será beneficiosa para nuestra vida, aseguran expertos de Asobancaria.

En el campo financiero hay algunas acciones que ponen en riesgo la estabilidad económica personal y hasta familiar que pueden generar incluso un descalabro presupuestal.

Gerardo Acuña, asesor financiero, asegura que el sobreendeudamiento, la desorganización y falta de planificación, así como los préstamos por fuera del sistema financiero a los denominados “agiotistas o gota a gota” son algunas de esas mal llamadas soluciones que usamos los colombianos, y que son perjudiciales para nuestra “salud financiera”.

El administrador de empresas y experto en finanzas, Manuel Restrepo Cadavid, asegura que efectivamente en la actualidad los hogares sufren con mayor intensidad la “obesidad” financiera, es decir, un sobrecargo de gastos y deudas con ingresos limitados y sin crecimiento.

“Como afirma Dave Ramsey en su libro 'The Total Money Makeover' (La transformación total de su dinero), más del 85% de la población vive 'cheque a cheque', y 70% de las personas que ganan la lotería entran en bancarrota tiempo después de recibir su dinero. Esto es porque el manejo de las finanzas personales sigue siendo un tema de experimentación y no de capacitación”, dice Restrepo Cadavid.

Para el experto, el primer grave error es la negación. “Negarnos aceptar que tenemos una situación precaria financieramente, a reducir nuestros gastos excesivos, o lujos innecesarios, aumentar nuestras deudas, y rendirnos a encontrar alternativas para generar mayores ingresos, nos hunden en la perdición para la libertad económica. En contraste, las personas con malos hábitos financieros deben aceptar su mala situación, y tomar la decisión de hacer un sacrificio por un tiempo para no vivir sacrificados toda la vida”, asegura.

Para el portal Tutasa.com, hay que entender que usted llegó hasta la situación actual con base a sus hábitos de consumo y gasto. Debe revisar cuidadosamente que hábitos están afectando sus finanzas. Lo siguiente es armarse de un presupuesto, deshacerse de los hábitos que están afectándole y adquirir nuevos hábitos más saludables.

Algunas salidas para los momentos duros financieros son, por ejemplo acudir, a préstamos personales o nuevos créditos para pagar, o acudir a la compra de cartera. Pero todos tienen sus ventajas y desventajas, aquí les presentamos algunas.

NUEVOS CRÉDITOS

En opinión de expertos de Tutasa.com, solicitar más dinero cuando su situación financiera no es la ideal, no es bueno para su salud financiera. Si difícilmente puede pagar y salir airoso cada mes, tener más deudas simplemente no le ayudará.

“Trate de buscar un ingreso extra a su capital, para hacer frente a sus deudas sin tener que pedir más dinero. Puede ser creativo ofreciendo servicios de asesorías o clases de alguno de sus talentos, puede conseguir un trabajo de medio tiempo los fines de semana, o hasta hacer una venta de garaje con las cosas que ya no utiliza”, aseguran.

NUNCA ACUDA AL ‘GOTA A GOTA’

Liliana Sánchez, asesora de finanzas personales, asegura que este es uno de los errores más graves en los que cae una persona. En medio de una situación a veces desesperada, acuden a estos prestamistas. “Debe tener en cuenta que el interés que cobran los 'gota a gota' supera la tasa de usura, que es el máximo interés que la Ley permite cobrar por un préstamo o crédito, tanto a particulares como a entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Y los intereses que ofrecen son sobre el total de la deuda y no sobre el saldo. Este tipo de crédito informal genera liquidez temporal pero nunca va a cambiar la situación de pobreza de quienes acceden a él. Lo anterior se debe a que algunos prestamistas informales le extienden el plazo de pago o le facilitan más dinero para que no pueda salir rápidamente y siempre quede endeudado de alguna u otra manera”, explica.

COMPRA DE CARTERA

Para Asobancaria, la unificación de la deuda en una sola a través de la compra de cartera es ventajosa. De acuerdo con la entidad, con el fin de incorporar todas las deudas generadas a partir de créditos de diferente índole, la banca ofrece el servicio de compra de cartera, el cual está direccionado a realizar una transferencia en la que el banco que realiza la compra deja en $0 la deuda del usuario con la otra entidad, para que éste adquiera un nuevo crédito por el mismo valor y lo pague en mayor número de cuotas.

La ventaja de este tipo de servicio radica en que cuando se ofrece esa compra, se logra una reducción de la tasa de interés del crédito, ya que el banco concede una por debajo de la general. También, en que, si uno tiene varias deudas, la compra consolida un solo monto, lo cual permite un manejo administrativo más sencillo.

Si bien la deuda no desaparece, si se organiza mejor e incluso disminuye el monto de lo pagos. Lo cierto es que buscar ayuda es una gran solución, existen actualmente empresas que lo ayudan a organizarse y salir del atolladero financiero, pero la intención inicial debe salir de usted.