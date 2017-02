Colpatria ahora tiene su propia ‘Fábrica digital’

La ‘Fabrica digital’ es un espacio que busca fortalecer la banca digital a través de innovaciones empresariales para optimizar los recursos y mejorar las experiencias del cliente con el banco usando las tecnologías de la información y la comunicación -TIC-. Ignacio Deschamps, Director de Grupo Banca Internacional y de Transformación Digital de Scotiabank, explicó que “ se trata de una herramienta crítica para fidelizar clientes y fortalecer el negocio financiero. Es una apuesta global del Grupo Scotiabank”

De hecho, el directivo dijo que el mercado actual está siendo impulsado por la población millenial -jóvenes de entre 25 y 35 años- Estamos inaugurado uno de los centros financieros más grandes del mundo. La banca definitivamente va a hacia allá, sobre todo en un país donde el promedio de edad es de 29 años. Es una herramienta crítica para fidelizar clientes y fortalecer el negocio financiero. Es una apuesta global del grupo.

“Lo que buscamos es que a futuro la oficina no sea el medio para adquirir clientes, sino que sea mediante una sencilla aplicación que se baja al celular, así cualquier persona puede hacerse nuestro cliente en pocos segundos”, dice Deschamps.

El otro objetivo de esta ‘Fábrica Digital’ es eliminar el papel, no solo por costos, sino porque la modernidad exige que todos los trámites se hagan de manera digital para ser más competitivos. “Queremos ser el banco digital líder en Colombia. Ciertamente es que la adopción del celular es una revolución para el ama de casa que tiene que pagar sus servicios y no puede ir hasta la oficina; el estudiante que necesita hacer un retiro; el pequeño empresario que no tiene tiempo para desplazarse a otros países a cerrar un negocio, son justamente los millennials los que nos están reclamando que tengamos medios digitales sencillos y atractivos”, agregó Deschamps.

Los primeros productos que serán masificados con la nueva plataforma digital de Colptaria son las tarjetas de crédito y las cuentas bancarias, pero “el gran reto es que en los próximos 36 meses el Banco Colpatria venda el 40 % de todos sus productos vía digital”, añadió Marcelino Herrera Vargas, Vicepresidente Banca Digital Colpatria, dependencia creada especialmente para la puesta en marca de la ‘Fábrica Digital’.

Cifra

40 millones de dólares de inversión para este proyecto.

Beneficios

Entre otros beneficios de la nueva plataforma, además de la eliminación de las comisiones por el manejo de tarjetas débito, que comenzó hace un año, están: interconexión con las otras cuatro ‘Fábricas Digitales’; mayor rapidez de todos nuestros servicios; un mercado interconectado con 23 millones de clientes; eliminación de la obligatoriedad de hacer trámites en oficinas físicas; y próximamente la instalación de wifi en todas las oficinas de Banco Colpatria para que los usuarios puedan utilizar su teléfono celular sin restricción.