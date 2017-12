Comerciantes del Atlántico esperan este temporada incrementar ventas en un 30%

Según la encuesta realizada por Fenalco Atlántico, el 82% de los comerciantes encuestados esperan incrementar sus ventas en más del 30% durante el mes de diciembre; el 16% manifiesta que las ventas permanecen iguales y para el 2% disminuyen.

En promedio, los comerciantes sondeados realizan dos actividades con el fin de atraer clientes e incrementar sus ventas durante la temporada:

El 48% decora sus establecimientos, el 20% ofrece descuentos directos sobre los bienes o servicios ofrecidos, el 10% ofrece más variedad de mercancía, el 8 % opta por atraer clientes por medio de diferentes eventos y el 14% restante realiza otras actividades, tales como sorteos, cupones de descuentos para meses posteriores y premios por uso de redes sociales, entre otras.

Con respecto a las compras para Navidad del año pasado (2016), los barranquilleros invirtieron entre 400.000 a 500.000 mil pesos en las compras navideñas. Este año disminuye el valor porque en promedio solo invertirán más de 300.000 mil pesos el próximo 24 de diciembre en sus compras que incluyen regalos, vestimenta, zapatos y alimentos. El 36,7% invertirá menos de 300.000 mil pesos.

LO MÁS REGALADO

Los datos del sondeo indicaron además que los productos más regalados son ropa y calzado con una participación del 39%, seguido de juguetes 31%.

Al parecer los productos y servicios de estética y belleza serán una buena opción para regalar pues se ubican en el tercer puesto de la encuesta con un 9%. Luego están los productos de bisutería o accesorios (8%) y el 6% de los encuestados hacen otros tipos de regalos: viajes, alimentos, libros y artículos de tecnología. Solo el 7% no hace regalos.

La encuesta también reveló que el 39% de los encuestados prefieren regalar juguetes para actividad física a los niños (bicicletas, patines, balones, monopatín, etc.); el 24% hace regalos de muñecos animados (barbies, súper héroes, carros, ponnys, etc.); el 15% regala juguetes de multimedia (consolas, tablet, video juegos, computadoras, celulares, etc.) y otros optan por regalar juguetes de construcción y de mesa, con participaciones de 13% y 9% respectivamente.

REINA EL PAGO EN EFECTIVO

A la hora de pagar los barranquilleros prefirieren el efectivo. Un 54% pagará sus compras con este medio. El 46% pagará por medio de tarjetas de crédito o débito.

Esta fecha además de proporcionar ingresos significativos a la economía local, también incluye los encuentros familiares. Por esta razón se prevé un mayor dinamismo en la compra de tiquetes aéreos y terrestres con destino a la ciudad de Barranquilla.

UNA FECHA NETAMENTE FAMILIAR

El 76% de los encuestados celebrará a esta fecha en su casa con familiares; el 8% en un conjunto residencia; el 7% disfrutará en la casa de un amigo; el 4% se congregará en la iglesia para celebrar el nacimiento de Jesús; otro 4% festejará en algún bar y el 2% restante no celebra esta fecha.

CENA NAVIDEÑA Y LICOR

El 56, 9% de las familias barranquilleras prefiere preparar la cena en casa; el 26,6% inclinan sus preferencias a comprar ya lista la cena y el 16,5% manda a prepararla a su gusto.

Así mismo, los barranquilleros destinarán menos de 100.000 mil pesos en la compra de bebidas alcohólicas (60,9%); El 23,6% entre 101.000 a 200.000 mil pesos; un 10,9% entre 201.000 a 300.000 mil pesos: el 3,6% de los encuestados invertirá entre 301.000 a 400.000 mil pesos y finalmente, un 1% destinara más de 401.000 mil pesos.

Los licores más comprados y preferidos por los encuestados durante esta fecha son: Whisky (29%), cervezas nacionales (28%), vino (20%), champaña (14%), ron (5%), aguardiente (4%) y tequila (1%).