Contralor alerta por millonaria evasión en aportes parafiscales

El contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, alertó ayer desde Cartagena sobre el impacto que está causando sobre la seguridad social del país la evasión de aportes parafiscales, que anualmente representa unos 5,4 billones de pesos.

Córdoba, quien participó en la apertura de la edición 30 del Congreso de Asocajas, también reveló que fruto de la ilegalidad el contrabando de licor, cerveza y cigarrillos le quita a la salud recursos por 1,6 billones de pesos; mientras que los juegos de suerte y azar ilegales se quedan con otro billón de pesos. Todos estos fenómenos le quitan al país 8 billones de pesos al año, afectando a la salud de los colombianos.

“Hay que coger a los bandidos que nos están quitando al año más de $8 billones con sus actividades ilegales” , insistió el Contralor.

El Contralor añadió que “Si miramos en detalle las cifras de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, UGPP, nos encontramos una de las grandes trampas, de maniobras que yo no dudo en calificar de corruptas, es una evasión anual de $5,4 billones de pesos en parafiscales.

Una suma así equivale casi al 40 por ciento del presupuesto de una ciudad como Bogotá”, indicó.

Empleadores, en algunos casos basados en la ignorancia o en la complicidad de algunos trabajadores, dejaron de aportar en un año esa cifra porque, aunque debían girar casi $60 billones, hicieron un pago de 54, 3 billones, agregó. Una plata que para el Contralor General seguro tomó rumbo hacia los bolsillos de personas inescrupulosas que no tienen idea de lo que significa el bien común.

INFORMALIDAD LABORAL

Córdoba también se mostró preocupado por la creciente informalidad laboral que, según estadísticas oficiales, afecta a casi cerca del 62 por ciento de personas que no cuentan con educación superior. La realidad en este campo es tan dramática, que afecta igualmente al 26 por ciento de los colombianos que han tenido mayor acceso a la educación, señaló.

“En un trabajador informal se resumen la inequidad y la desigualdad: no tiene acceso a la seguridad social, no paga impuestos (en amplia medida porque no puede hacerlo) y no cuenta con un contrato, por lo cual no tiene acceso a los beneficios que un Estado, cualquiera que sea su modelo, debe brindarle”, comentó.

Para Córdoba Larrarte, la informalidad es una problemática que genera empleos de baja calidad y sin garantías ni protecciones, reduce la base impositiva privando de recursos a la inversión pública, actúa como competencia desleal al ser más barato que el trabajo formal y congestiona servicios públicos como el de la salud y la educación sin contribuir a su financiación.

El Contralor se mostró partidario de que se emprenda una cruzada que promueva una política de Estado que le apueste a la formalización del empleo.

LOS RETOS SEGÚN ASOCAJAS

Seis son los retos que deben asumir las Cajas de Compensación Familiar, el sistema de seguridad social y los diversos sectores económicos del país, para enfrentar la problemática de la informalidad laboral, estimó el presidente de la Junta Directiva de Asocajas, Ernesto Herrera Díaz-Granados.

1- Consolidar a las Cajas de Compensación como agentes de desarrollo de las regiones y actores claves en los procesos de formalidad laboral.

2- Generar modelos innovadores de atención que adapten a las nuevas tendencias del mercado laboral.

3- Impulsar el desarrollo empresarial y la promoción del emprendimiento, de acuerdo con los postulados de la ley 1780 de 2016 apoyando desde las Cajas, la ideación y estructuración de emprendimientos y proyectos, la capacitación en habilidades gerenciales, costos y formalización, disminuyendo así las barreras de los emprendedores e incidiendo en la formalidad laboral de más colombianos.

4- Fortalecer el aporte de las Cajas a la consolidación de la clase media, principal vehículo para contribuir al crecimiento económico del país.

5- Diseñar estrategias y programas que permitan ampliar la cobertura de servicios en las zonas rurales.

6 - Crear un nuevo modelo de afiliación para los trabajadores por cuenta propia, estructurando productos y servicios para esta población.

En Cartagena, este último segmento de la población laboral representa más del 50% de las personas que el DANE reporta como ocupadas, en sus análisis del mercado laboral.

"Tener un modelo para atender a ese segmento y que entren en el círculo de la formalidad”, es la alternativa planteada por Asocajas.

PROPUESTAS GREMIALES

Gran flexibilidad y la voluntad de todos los sectores reclamó el presidente de la Andi, Bruce Mac Master para lograr un gran pacto por la formalidad empresarial en Colombia.

Esa flexibilidad pasa por adaptar el sistema de la seguridad social a la realidad del mercado, precisó la presidenta de Asocajas, Adriana María Guillén.

Durante el panel ‘Los gremios del país EnCajan la formalidad’ se evidenció un consenso sobre la necesidad de crear políticas que incentiven la formalidad, pero se reclama menores costos para la formalización, incluyendo una menor carga tributaria, desestimular el uso del efectivo, y promover una cultura de la formalidad.

Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, también pidió la eliminación del impuesto a las transacciones, propuso repensar el SENA y rediseñar a la DIAN; mientras que Confecámaras pidió facilitar el acceso al crédito empresarial.