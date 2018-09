El monotributo será eliminado y se creará un régimen simple: Dian

El director de la Dian, José Andrés Romero, indicó en el Congreso de Comerciantes que se realiza en Pereira que eliminarán el monotributo y lo remplazarán por un “Régimen Simple”.

“El monotributo no funcionó. Lo vamos a quitar y crear un régimen simple que le sirva a las pequeñas y medianas empresas del país. Un régimen que obligue a esas empresas a hacer todo electrónicamente, de una forma sencilla y fácil a través de un sistema que sea asequible. Que pague un impuesto sobre los ingresos brutos y ya. Que cuando pague el impuesto sobre los ingresos brutos se incluya el impuesto de renta, al consumo, el ICA, pensiones y contribuciones sociales”, explicó Romero.

Al monotributo acceden las personas naturales, comerciantes al por menor, que tengan establecimientos con un área inferior o igual a 50 metros cuadrados e ingresos brutos entre $ 46 millones y $116 millones en el año 2018. La creación del “régimen simple” se presentaría dentro de la reforma tributaria que presentará el Gobierno Duque.

“El empresario simplemente va a poder pagar sus impuestos a través de un porcentaje fijo sobre la base de sus ingresos, que va a poder liquidar mensualmente”, expresó.

Los resultados del monotributo los catalogó como un fracaso, pues de los 500.000 posibles beneficiarios solos 12 beneficiarios han cumplido con todos los requisitos.

“Si uno establece que el régimen simple les aplica a las empresas que facturen hasta 2000 millones de pesos al año, esto representa 45 % de los declarantes que son 4,5 % del recaudo. Adicionalmente, esto invita a que las empresas y negocios informales no tengan la excusa de que no cumplen porque el sistema es muy complejo. Al que no cumpla le vamos a mandar un recibo de régimen simple diciendo que sus ingresos fueron tanto y nos tiene que pagar tanto en impuestos que es el porcentaje que se aplica para ese nivel de ingreso”, finalizó.

El Régimen Simple será opcional y los empresarios podrán decidir si hacen parte de esto o el Régimen General.