En Barú y Getsemaní, dos nuevas opciones hoteleras de Cartagena

La expansión de la hotelería de Cartagena también llegó a Barú.

Ayer, con la presencia del Jefe de Estado, Juan Manuel Santos, el Grupo Aviatur inauguró su nueva propuesta hotelera, totalmente armonizada con el ecosistema de la isla.

Se trata del hotel Las Islas, un establecimiento compuesto por 55 bungalows, 22 de ellas a nivel del mar y 33 en altura, con vista al mar.

El conjunto de bungalows es un homenaje a la Colombia insular pues cada uno de estos alojamientos tiene el nombre de una isla colombiana, de manera tal que en Barú usted puede elegir si duerme en Providencia, en Gorgona, en Malpelo o en Los Micos, sin salir de la península barulita.

El hotel hace parte de los establecimientos afiliados a The Leading Hotels of the World.

El nuevo proyecto cuenta con tres restaurantes, cuatro bares, una cafetería, piscina de agua dulce, centro de deportes náuticos, spa, gimnasio, tienda de artesanías y personal capacitado bajo los estándares de hospitalidad y calidad que caracteriza los establecimientos afiliados a “The Leading Hotels of the World”, precisa la comunicación de Aviatur.

Actualmente el hotel adelanta gestiones para ser incluido en nuevos consorcios de lujo como Virtuoso, Signature y Traveller Made. Además, ya ha sido aceptado en USTOA (United Stated Tour Operator Association) como miembro activo.

La Organización quiso hacer del hotel Las Islas un proyecto de turismo incluyente, alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que brinde oportunidades de desarrollo a la población local, precisan sus promotores.

La ceremonia de inauguración se realizó ayer en esas instalaciones. Además del presidente Santos estuvo el empresario Jean Claude Bessudo, la viceministra de Turismo, Sandra Howard, el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, entre otras personalidades invitadas.

MÁS DEL HOTEL

Las Islas posee un helipuerto, para quienes deseen servicio de transporte aéreo desde o hacia Cartagena, igualmente tiene una tienda de de artesanías, con piezas elaboradas en materiales como caña flecha, guadua, chaquiras, telares, cerámicas, orfebrería en filigrana momposina y varias manualidades creadas por los artesanos de Barú. Para eventos o reuniones está dispuesto un salón con capacidad para 150 personas.

SELINA, EN GETSEMANÍ

El tradicional e histórico barrio de Getsemaní, se consolida como una zona hotelera, con establecimientos para todos los segmentos.

Un grupo de empresarios colombianos le apostaron a Selina, una red de hospitalidad con 21 locaciones en seis países (Colombia, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y México), cuyo concepto se le atribuye a unos israelitas que después de recorrer, como 'mochileros' más de 440 hoteles en el mundo, crearon este concepto. En Colombia tienen locaciones en Cartagena, Medellín y próximamente en Bogotá.

Estos establecimientos están diseñados para los llamados nómadas digitales, que viajan por todo el mundo y que más que un hotel donde dormir y comer, buscan experiencias únicas y espacios distintos y diferentes al de la hotelería tradicional.

El concepto es ofrecer sociabilidad, oportunidad para conocer gente, para trabajar, rumbear, sostiene Pablo Alzate, el jefe de Marketing de Selina Cartagena.

Selina está en la Calle Larga y ofrece 191 camas repartidas en cerca de 50 habitaciones. Algunas de estas habitaciones permiten acomodaciones para 4, 6, 7 , 8 y hasta 10 personas, pensando en grupos.

Los precios varían entre 30 mil pesos hasta 300 mil pesos por noche, dependiendo el tipo de habitación.

Alzate señaló que los planes a corto plazo de Selina, en Cartagena, son alcanzar las 400 camas y para ellos se busca una segunda locación y hacia el mediano plazo alcanzar las 600 camas y para ello una de las alternativas de locación es la zona insular de la ciudad.