“En el camino están cambiando las reglas de juego”: zonas francas

Con la aprobación, el pasado 19 de diciembre, de la Ley de Financiamiento o reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, otro de los sectores que se verá impactado es el de las zonas francas. Para Édgar Martínez, director de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI, de la aprobación de ese proyecto preocupa el mensaje que se está enviando a los inversionistas, se cambian las reglas de juego y se rompen los encadenamientos que las empresas instaladas en zonas francas mantienen con las empresas nacionales, que son sus principales proveedores de materias primas e insumos. “La ley no nos dejó tranquilos”, precisó. “Nos preocupa el tema del mensaje de la confianza inversionista. Muchas empresas se comprometieron en hacer inversiones y a generar empleos a cambio de mantener unas reglas de juego, durante el periodo de declaratoria de zona franca y por el camino se les están cambiando las reglas de juego a estas empresas”, insistió Martínez. El dirigente agregó, “eso no es serio. Atenta contra los principios constitucionales de la confianza legítima y de buena fe y lo que hace en últimas es atentar contra la misma industria nacional. Las pymes de zonas francas, que son cerca del 90% de las empresas allí instaladas, son grandes demandantes de materias primas de la industria nacional, y cada vez se incrementan esas compras. Pero con esta Ley lo que se hace es romper los encadenamientos y casi que obliga a las empresas de zonas francas a tener que importar los bienes para no perder competitividad... con esto el Ministro de Hacienda va a recoger monedas y dejará de recibir billetes...”. No se afectan las empresas de servicios, que son el 10% restante, ya que no producen bienes y no importan, solo prestan servicios. “Estos mensajes, hacia afuera no nos van a generar un clima de inversión favorable, esto lo que hace es afectar el flujo de inversión. Si lo que queremos es apoyar la industria y la reforma tributaria requiere generar una base industrial mucho más potente, no tiene sentido que se ataque un instrumento que hasta ahora está creciendo, y desarrollando en todo el país”. Citando varios estudios del DNP y la Universidad de los Andes, Martínez recuerda que por cada peso de exención que se le da a las zonas francas, el Estado recibe 3 pesos en impuestos.

UNA PETICIÓN

Por otra parte, se propone una asimetría para que los usuarios de zonas francas puedan desarrollar actividades logísticas y puedan recibir los beneficios del Estatuto Tributario para los centros de distribución que se localizan en puertos y aeropuertos. De acuerdo con el artículo 72 de la Ley de Financiamiento no se consideran ingresos de fuente nacional los ingresos de los centros de distribución logística localizados en puertos y aeropuertos, pero no incluye a los usuarios industriales de servicios logísticos de zonas francas. “Lo que pedimos es que los usuarios de servicios puedan acceder a los incentivos que ofrece el literal C del artículo 72 y podamos impulsar todos los terrenos que se tienen en las costas Caribe y Pacífica, como centros de distribución logística. Hoy las zonas francas de la Costa representan cerca del 40% de las zonas francas del país y sería una oportunidad gigantesca para que sean un gran hub de distribución internacional. En conclusión, por un lado se le resta competitividad a la industria de zonas francas, en materia de producción para toda la industria manufacturera y por otro lado no se le está dando la oportunidad de desarrollar las áreas de zonas francas como grandes plataformas logísticas”, explicó Édgar Martínez. “Esperamos que en 2019 se envíen mensajes de apoyo para el sector con decretos y las prórrogas de zonas francas”, concluyó Martínez.

Zonas francas

En Colombia, a la fecha, hay 111 zonas francas. En Bolívar están 17 de ellas con 119 usuarios y generan unos 18 mil empleos. Esta es la segunda región del país con más zonas francas después de Cundinamarca. La Costa Caribe representa el 40% de esa cifra total (44).

¿Cuál es el cambio?