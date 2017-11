Gaste lo necesario en diciembre para que no sufra en enero

¿Compró los regalos de Navidad, pagó la matrícula del colegio de su hijo, reservó los tiquetes para irse de vacaciones, llegó enero y ahora no tiene con qué sobrevivir?. Para que eso no le pase, varios expertos dan recomendaciones sobre cómo manejar su dinero en esta época del año, en la que normalmente suele incrementarse el gasto de los hogares.

Una de las primeras cosas que debe hacer, según los expertos, es la cuenta de qué va a gastar y cuál es el presupuesto del que dispone, además, de evaluar sus opciones, para que no se exceda y pueda evitar gastos innecesarios.

Por ejemplo, al momento de realizar estas compras decembrinas, Asobancaria recomienda indagar por los precios en varios puntos y no solo en uno, no excederse en las cantidad, hacer compras inteligentes, lo que implica evitar gastos innecesarios, no sobreendeudarse, destinar parte de la prima navideña a pagar obligaciones financieras y usar otras formas de pago, como las tarjetas.

De acuerdo con Germán Montoya, director económico del gremio, el manejo del presupuesto en cualquier momento del año exige un análisis juicioso de los ingresos y las obligaciones; sin embargo, “la temporada de diciembre exige un manejo más responsable, dados los gastos asociados a la temporada”.

Y es que la desaceleración económica ha llevado a que las personas acudan a las tarjetas para solventar sus deudas y gastos, por lo que, según Asobancaria, a agosto, la cartera bruta de crédito de consumo llegó a $120,2 billones, mientras que la vencida alcanzó $7,1 billones, por lo que César Andrade, experto en finanzas personales de la Universidad Cooperativa, recomendó ser cuidadoso con el uso de el dinero plástico, debido a que, en este momento las tasas no están bajas.

En este sentido, cabe mencionar que Compañía de financiamiento Tuya, Serfinanza, Banco Falabella y Citibank tienen las tasas más altas del mercado, que oscilan entre 30,86% y 31,65%.

Por eso, algunos expertos recomiendan ahorrar la mayor cantidad de recursos posibles en esta época. Montoya resaltó que, aunque los gastos decembrinos dependen de cada individuo, “lo deseable es que no excedan la mitad de la prima y de los ingresos extraordinarios del mes”; así mismo, Andrade dijo que lo recomendable es vivir con la mitad de los ingresos; así, la otra mitad de lo que se gana lo puede ir guardando en el transcurso del año y no sufrir un golpe tan fuerte en esta temporada.

Otros portales, como el de finanzas personales de Visa, recomiendan utilizar bonos y cupones de descuento. De acuerdo con la compañía de tarjetas de crédito, existen algunos plásticos en los cuales se paga una cuota anual a cambio de tener un descuento permanente en diversos establecimientos. Asimismo, existen páginas en internet que brindan un servicio de ‘cupones electrónicos’ con los cuales la gente compra un producto o servicio a un precio más bajo de lo normal”.

Las redes sociales y los canales de información electrónica también le pueden ser muy útiles a la hora de buscar economizar, pues, en ocasiones, las tiendas y marcas, utilizan estas vías para anunciar promociones; aunque no descarte la opción de fabricarlos usted mismo los regalos de Navidad.

Frente a las vacaciones, los expertos recomendaron buscar, en lo posible, destinos nacionales o lugares en donde la tasa de cambio no lo impacte tan fuerte. De igual manera, usted puede acudir a portales y aplicaciones en los que encontrará precios más económicos que los ofrecidos por algunas aerolíneas. Para esta tarea, por ejemplo, puede utilizar Skyscanner, Google Flights, Turismocity, Momondo, Kayak y Hopper, que son algunos portales que ofrecen este servicio.

La mayoría le permitirá buscar, comparar y reserva vuelos baratos de forma gratuita. Además, lo alertará de cuándo bajan los precios de sus viajes. Otra de las herramientas que ofrecen las plataformas es que tienen calendarios en los cual están destacados los días y meses en los que sale más económico viajar.

Además de todos estas cargas, es importante que tenga presente que si usted emplea a una persona para que le ayude con los quehaceres del hogar, en diciembre debe pagarle la prima y en febrero las cesantías, por lo que, de acuerdo con Nicolás Carrero, socio fundador de Carrero & Asociados, un consejo en este caso puede ser abrir una fiducia desde enero y guardar la doceava parte del total cada mes, así, cuando llegue la hora de pagar, usted ya va a tener estos recursos asegurados.

En el caso de que usted tenga planeado una compra grande, como un automóvil, deberá hacer el propósito con mucho tiempo de anticipación, para que ese desembolso no se le convierta en una carga muy fuerte, sino que pueda dividirla en varios meses.

Tenga en cuenta la seguridad a la hora de comprar

En esta época del año, los amigos de lo ajeno están más atentos que nunca, por lo que es importante que siga algunas recomendaciones para que no se amargue durante estos días. En su pagina de finanzas personales, Asobancaria recomienda no perder de vista su tarjeta al momento de pagar y tampoco permitir que sea pasada por elementos diferentes al datáfono. Así mismo, si su tarjeta es de chip, no deje que sea pasada por la banda magnética. De igual manera, es recomendable marcar sus plásticos para que no se los cambien.