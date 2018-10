Gobierno propondría salario por encima de fórmula técnica

Una de las discusiones que más llama la atención de todos los sectores del país y la ciudadanía en general está a punto de iniciarse. A pocos días de que inicie la negociación del salario mínimo, se denota variadas posiciones sobre el aumento de ese concepto para millones de trabajadores colombianos.

Desde el Foro Farmacéutico y de la Salud que se realiza en el Centro de Convenciones de Cartagena, el investigador económico de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), Mauricio Reina Echeverri, indicó que el salario mínimo tiene un determinante fundamental, que es la inflación más la productividad del trabajo; pero preocupa, desde la perspectiva técnica, que el Gobierno se incline por encima de esa suma.

“La inflación está bastante bajo control, muy cerca de la meta 3 % que ha fijado el Banco de la República, quizá se acelere un poquito de aquí a final de año, pero de ninguna manera superaría el 3,5 %, por lo tanto ese es un punto de partida”, explicó el investigador.

Con respecto a la productividad laboral resaltó que si mejora entre hoy y final de año, dándole un resultado positivo a las estadísticas del Gobierno, terminaría en alrededor del 4 % o 4,2 %, precisando la “idoneidad técnica para aumentar el salario mínimo”.

“Sabemos igualmente que en esta coyuntura en que hay unas expectativas de crecimiento, descontento social y hay que estimular un poco la economía, probablemente el Gobierno tienda a moverse por encima de la suma de la inflación más la productividad laboral. No lo aconsejamos los economistas”, destacó Reina.

Aún se desconoce en qué porcentaje arrancará la discusión, pero se prevé que sería como en los últimos años: dos puntos porcentuales por encima del IPC. Según el último informe del DANE, la inflación anual se ubica en 3,23 %, faltando por conocer la cifra del último trimestre (octubre, noviembre y diciembre).

“Hay que ver el resultado final de los dos. Desde Fedesarrollo recomendamos la fórmula técnica: inflación más productividad laboral; más hacia arriba empieza a ser inquietante”, precisó el experto económico.

Crecimiento económico

Con respecto a las precisiones de crecimiento económico del país, indicó que se fortalecen en la medida en que pasa el tiempo, pues desde Fedesarrollo se pronostica un crecimiento de 2,9 % para este año, y para el siguiente de 3,5 %. “Es decir, se va acelerando lentamente la economía, esa es la noticia buena. La noticia no tan buena es que ese crecimiento no irá mucho más allá del 3,5 % o 3,8 % en el mediano plazo, si no volvemos a tener una bonanza petrolera”, comentó.

Según los análisis, la economía creció por encima del 4,5 % durante más de 10 años gracias a un estímulo petrolero externo, que fue el precio del petróleo, pero sin ese estímulo la economía no tiene potencial de crecimiento más allá del 3,5 % o 3,6 %, es decir, el país debe preocuparse a mediano plazo, por aumentar la productividad y competitividad.

Con miras en la ley

Reina también resaltó que esperan que la Ley de Financiamiento, como es llamada en este momento la Reforma Tributaria, salga rápido y correctamente para recobrar el optimismo y confianza de los consumidores, industriales y comerciantes, que se perdió en el último mes. “Creemos que una vez salga esa ley deberían conjurarse los nubarrones, y que siga la senda ascendente de crecimiento económico”, precisó.