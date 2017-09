Aunque faltan cerca de dos meses para que arranque en firme la negociación del salario mínimo para 2018 en la Comisión de Concertación Laboral, conformada por trabajadores, empresarios y gobierno, desde ya se empiezan a perfilar algunas cifras sobre las cuales girará la discusión.

Uno de los primeros en salir al ruedo fue el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), Sergio Clavijo, quien recomendó a la comisión tripartita un alza que no supere el 4,5 %, que representaría pasar de 737.700 a 779.000 pesos, es decir, un aumento de 42.200 pesos.

El director del centro de estudios económicos manifestó que el desafío consiste en seguir promoviendo la generación de empleo formal, pero manteniendo el poder adquisitivo de los trabajadores, donde cerca del 60 % devenga un salario mínimo legal y un 80% está por debajo de los 2 salarios mínimos.

Clavijo habló con COLPRENSA sobre las recomendaciones que hace a la mesa de concertación laboral y sobre las proyecciones en materia de inflación, empleo, productividad y crecimiento del Producto Interno Bruto para el cierre de 2017.

- En días pasados desde Anif presentaron algunas cifras para tener en cuenta en la negociación del salario mínimo para el próximo año. ¿Cuál es la recomendación?

La inflación ha venido cediendo y creemos que va a cerrar el año cerca del 4 %. Con eso a la mano y sabiendo que el PIB de este año va a estar creciendo 1,8 %, con una expansión promedio en el mercado laboral de 1,2 %, nos da un implícito de crecimiento en la productividad laboral del orden de medio punto porcentual, así que en Anif venimos enfatizando en que la guía del salario mínimo debería despolitizarse y llevarse por normas técnicas, básicamente tomando la inflación reciente y añadirle la variación de la productividad, que nos da una recomendación del orden de 4,5 % para este año.

- ¿Esta cifra sí ayudará a reactivar la economía para el próximo año?

Esto permitirá, creemos nosotros, mantener la generación de empleo. El año anterior se había reajustado el 7 %, una cifra bastante generosa que puso una presión de costos laborales sobre el empresariado y que ello nos tiene con una tasa de desempleo promedio año de 9,3 %. Sabemos que el 2018 también será un año de lenta recuperación, nuestro pronóstico es que frente al 1,8 % de este año estaríamos creciendo 2,3 % el próximo, y allí la importancia de no continuar encareciendo el mercado laboral.

- Uno de los principales datos que usted destaca para tener en cuenta es la inflación. ¿Qué los lleva a pensar que esta se ubicará en el 4 % para el cierre de 2017?

Nuestro pronóstico puntual podría llevarnos hasta el 4,2 %. Hemos tenido el beneficio de superar los escollos de una inflación de alimentos que llegó a tocar casi el 15 % anual a mediados de 2016, por el fenómeno de El Niño y el paro de transportadores, pero eso ha quedado atrás y creemos que la lectura total del año estará bordeando esta cifra.

Infortunadamente todavía está en el techo del rango meta del Banco de la República y no lo deja a uno tranquilo, pero ya de cara al 2018, dada la brecha que se tiene por la postración en el crecimiento a ritmos de solo 1,8 %, las expectativas del mercado indican que estaríamos regresando al 3 % o 3,3 %. En ese sentido creemos que lo peor de la inflación ha quedado atrás y por eso el Banco se ha movido en la dirección de recortar 250 puntos básicos su tasa y transmitirles ese alivio a unos hogares que andan bastante sobreendeudados.

- ¿Existe la posibilidad de que el Banco de la República siga con la reducción de tasas en los meses que faltan, teniendo en cuenta que para octubre las mantuvo estables?

Como están hoy las cosas creemos que se ha agotado el espacio para continuar bajando, creemos que la tasa en 5,25 % se mantendrá hasta que la inflación sin alimentos rompa la barrera del 5 % a la baja para poder entrar en nuevas rebajas adicionales. Parece que el Banco de la República ha acertado en su reducción rápida de 250 puntos básicos, aunque cabe decir que los arreglos de mercado no favorecen mucho a la transmisión de la política monetaria contracíclica, porque el 80 % de los créditos de consumo se otorgan a tasa fija, entonces no hay una transmisión automática como sí la hay en la cartera corporativa.

- Pero sí representa un impulso para el PIB...

Creo que el Gobierno ha sido excesivamente optimista en pensar que la transmisión de 250 puntos a la baja va a revitalizar el consumo de los hogares. No, los hogares están sobreendeudados. Si uno suma cartera de consumo y cartera hipotecaria, contra el ingreso disponible de los hogares, eso ya bordea el 40 %, osea que están en un tope histórico de endeudamiento y la baja en la tasa de interés, que es bienvenida, va a ayudar a evitar que se deteriore la cartera vencida, que ya bordea el 6 % de consumo, y las bajas adicionales van a evitar es que los bancos tengan que entrar a aprovisionar o a castigar una cartera que esta bastante abultada.

- Usted también habla de la productividad laboral como otro factor a tener en cuenta en la negociación, la cual proyectan en 0,5 %. ¿Qué los lleva a sacar estos cálculos?

La productividad laboral del país infortunadamente ha estado estancada entre el 0 y el 1 % y ese medio punto está en la franja intermedia. Históricamente Colombia sigue representando entre el 22 % y 25 % de la productividad laboral de los Estados Unidos, no hemos progresado nada y es el karma de América Latina. La problemática no se extiende únicamente a Colombia sino es el mismo drama de Perú, Chile, donde el grueso de nuestras exportaciones continúa siendo commodities en dos terceras partes, lo que quiere decir que hay muchos discursos de Power Point de innovación, pero que generan muy poco progreso.

- Y en cuanto al mercado laboral, donde ustedes han manifestado algunas preocupaciones, ¿cómo es el panorama?

Nos preocupa mucho que en los últimos 12 meses la tasa de desempleo urbana está muy parqueada y estable en un nivel del 11 % y cuando uno mira que a nivel nacional se ve un desempleo de solo el 9,3 % promedio nos surge esa incertidumbre. Allí hay una paradoja que las cifras del DANE esconden, un drama de desempleo muy preocupante del sector urbano, que no ha dado muestras de un descenso y ello tiene que ver con la propia lentitud y expansión del aparato productivo de Colombia, que como hemos visto históricamente crecía al 4 % o 4,5 %, y ha estado bajando hasta un potencial del 3 %. Peor aún, el último año la economía colombiana ha estado creciendo por debajo del 2 % y ello va unido a eso que nosotros llamamos el Costo Colombia y a una problemática de la productividad estancada históricamente cuando se le mide, por ejemplo, con Estados Unidos.

- El desempeño de la economía este año va a estar por debajo de ese 2 %. Las proyecciones ubican el PIB en 1,8 % para el cierre del año, pero el primer semestre no llegó ni al 1,2 %. ¿si le alcanzará a Colombia para llegar a esa cifra?

Creo que vamos a estar allí sin problema, porque hay un efecto rebote ya que el segundo semestre del 2016 fue muy malo, entonces ahorita vamos a ver lecturas de 2,5 % o 2,8 %. De hecho para el tercer trimestre nuestro pronóstico es de 2,5 %. Ojalá que con estos temas del paro aéreo, la visita del papa, que restó una semana de trabajo en septiembre, es probable que alguno de estos guarismos no se cumplan y de pronto tenemos el sinsabor que no llegamos al 1,8 %.

Igual si es 1,5 % o 1,8 % este es un año malo, para el olvido, similar al año anterior, no hubo rebote del llamado ‘Colombia Repunta’ y ya nos tocará esperar al nuevo gobierno, a partir de agosto de 2018, para ver qué políticas de choque trae, aunque ese gobierno va a tener que enfrentar un descalabro fiscal muy serio con la caída de los precios del petróleo y un desafío con un déficit externo, que en el primer semestre en vez de bajar al 3,6 %, que teníamos pronosticado, se quedó pegado en 4,1 %, dado el estancamiento exportador.

- Los sindicatos ya dijeron que van a llegar a la mesa con una propuesta entre el 10 % y el 12 %. ¿Cómo ve esas cifras?

Como siempre, en el calentamiento de la convocatoria los sindicatos arrancan con una cifra estrato seis, hablando del 10 %, 12 % y están muy distantes de lo que dicta la racionalidad económica del orden de 4,5 % para mantener el dinamismo en la generación de empleo.

- Y si este año tampoco se logra un acuerdo entre las partes...

De no llegarse a un acuerdo, pues vamos a tener nuevamente al gobierno con un tema del decreto por la vía unilateral, donde debe enfrentar una presión fiscal, porque si desborda en más de 1 % el incremento por encima de la inflación en la ultima década, eso tiene una serie de consecuencias de pagos presupuestales para el sector financiero y asegurador, que tiene toda una serie de pólizas vitalicias que están ancladas a lo que ocurra con el salario mínimo.

La buena noticia es que este decreto le amarra las manos al gobierno, porque en la medida que se vuelva muy generoso y se aleje del incremento en la productividad laboral, pues va a tener que pagar con recursos del fisco toda una seria de contratos de largo plazo que están atados a la decisión del salario mínimo. Esperemos que tanto los sindicatos, el gobierno y el empresariado lleguen a una sensatez económica y que la economía tenga un repunte para el año 2018.