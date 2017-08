Hoteles Movich reporta un buen año económico para la cadena en Colombia

Juan Camilo Rodríguez, vicepresidente comercial de Movich a nivel nacional, dijo que “tras un año y medio de operación estamos muy contentos de haber llegado a esta ciudad, que ha estado en un gran crecimiento y nos agrada que estemos aportando más de 90 empleos directos y generando ingresos a Barranquilla”

Reiteró que Movich esta pasando por un un muy buen momento. “El año anterior a nivel nacional facturamos más de 100.000 millones de pesos, que fue un crecimiento del 23 %, este año, en los primeros seis meses, llevamos facturado más de 50.000 millones de pesos, lo cual es una cifra muy importante, ya que nos representa un crecimiento de más del 10 %, frente al primer semestre del 2016”.

La cadena Movich está en las principales ciudades de Colombia como Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Cartagena y Barranquilla. Indicó que el crecimiento en el país se debe a que “nos amoldamos a la ciudad donde llegamos. Principalmente en la gastronomía. También tenemos un plus que el cliente percibe desde el momento en que hace la reserva, que hace que el huésped se siente como una persona visible, acogida y encantada”.

Destaco que el mayor número de clientes de la cadena en Colombia y en especial en Barranquilla, son nacionales. “Pero hemos tenido un crecimiento de la clientela extranjera. Es cierto que tenemos una participación de huéspedes nacionales muy importante, pero venimos haciendo esfuerzos internacionales importantes para posicionar la marca en mercados como Estados Unidos, Brasil, México, para que conozcan la marca Movich y se hospeden en nuestros hoteles cuando vengan al país”.

Respeto a Movich Buró 51 de Barranquilla, destacó cifras como que ha tenido una gran acogida. “Porque en los primeros nueve meses de operación el hotel generó ingresos por encima de los 6300 millones de pesos y una tasa de ocupación del 40 %. En el primer semestre de este año superó los 3700 millones, lo que representa un 75 % de crecimiento ante el primer semestre del año anterior”.

El de Barranquilla genera 90 empleos directos e indirectos en la región. “Tenemos un equipo con alta calidad humana, enfocados en prestar el mejor servicio a nuestros clientes”.

El hotel cuenta con 150 habitaciones, siete son junior, dos son para personas con discapacidad. “El único hotel que lo tiene en Barranquilla y eso nos ha generado una gran calificación cuando nos ha medido en ese aspecto. Las área comunes se componen de restaurante, bar, terraza, spa, zonas húmedas, gimnasio, piscina de 15 metros de largo, 350 parqueaderos y un salón de eventos con opción de subdivisión de hasta tres salones con capacidad máxima para 350 personas”.

Sobre el hotel dijo que la capacidad para el encuentro Colombia vs Brasil por las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. “Ya está vendido en su totalidad. No hay un cupo. Lo mismo nos sucede en temporada de Carnaval. En las dos fiestas que nos ha tocado hemos tenido una gran acogida. Buscamos que no sean esas únicamente esos dos eventos, sino que sean otros los que nos permitan tener una ocupación permanente”.

Del Movich de Cartagena, dijo que “es un hotel fantástico que está muy bien ubicado. Realmente cobra más relevancia en su posicionamiento, no solamente por su atractivo, que es la terraza, sino por la gastronomía y la experiencia que está marcado la diferencia esa ciudad histórica”.

Allí se remodeló el lobby, se tiene un nuevo salón para 60 personas y la puesta en marcha del restaurante Alyzia, que se especializa en comida mediterránea.

En el Movich Las Lomas de Rionegro, en Antioquia, se hizo una renovación cuya inversión tuvo un costo de 27.000 millones de pesos. Se construyó una nueva torres de 111 habitaciones, pasando de 148 a 259; también se remodelaron todos los espacios, el lobby y restaurante; al igual que se ampliaron los salones para una capacidad de 1000 personas.

Proyectos a futuro dijo que están pensando en expandir la marca a ciudades capitales de América Latina. “Pero como principal objetivo, llegar a la ciudad de Miami”.

LAS CIFRAS GENERALES

Las cifras que tiene que para mostrar la cadena Movich en Colombia indican que al 309 de junio de este año tuvo ingreso de 50.530 millones de pesos, un 10 % respecto al 2016; se vendieron un 13 % más de habitaciones que en el 2016; la ocupación es de 61 % unos seis puntos más que el 2016 y se han generado más de 900 empleos directos.