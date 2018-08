Intervención total para el ICA anuncia Minagricultura

Una intervención total e integral del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), con una visión distinta, que incluirá la tercerizar al máximo de lo que se pueda, reduciendo o eliminando trámites, baja de tarifas, anunció el ministro de Agricultura, Andrés Valencia Pinzón.

“Hoy no estamos aprovechando los TLC por que la oferta exportable no tiene una admisibilidad sanitaria y hay que trabajar muy de la mano con el ICA, con los agricultores, ganaderos, porcicultores, para poder romper las barreras sanitarias”, insistió el ministro.

Los anuncios de Minagricultura se conocieron ayer en Cartagena, en entrevista que el funcionario concediera a este matutino en desarrollo del 3er. Congreso Empresarial Colombiano, que desarrolló hasta ayer en esta capital.

Valencia Pinzón se refirió a la reingeniería que se hará a varias entidades vinculadas al agro, al Programa de Apoyo a las Alianzas Productivas, de las que dijo es una iniciativa positiva, entre otros temas.

EU. ¿A qué le apuesta su ministerio en este cuatrienio?

AVP - “El presidente Duque nos ha encomendado una tarea importante que es trabajar por el campo con legalidad y emprendimiento buscando el mejoramiento de la productividad del campo colombiana. Hoy tenemos una muy baja productividad si la comparamos con otras zonas del mundo. En ese sentido, el Ministerio tiene que tener una política que genere el entorno o ecosistema necesario para que se pueda aumentar la productividad y eso tiene que ser fundamental y para hacerlo hay que pensar en un ministerio distinto al que está concebido hoy y lo que buscamos es que desde el Ministerio se generen las políticas y que a través de su aparato institucional se ejecute y para ello hay que reformar todo el sistema de crédito, intervenir un par de entidades, entre ellas el ICA, donde tendremos que trabajar a profundidad para que podamos realmente tener una oferta exportable agropecuaria que sea admisible en los mercados internacionales”.

EU. ¿Qué podemos esperar en materia de créditos?

AVP- “En materia de crédito, buscamos fomentar un crédito agropecuario vinculado a los incrementos en productividad. No podemos seguir irrigando el campo con recursos si al final no se traduce en un mejoramiento de la productividad. Seguimos muy quedados y el crédito no puede ser una herramienta que consolide la baja productividad, es todo lo contrario. Allí hay que trabajar en el Banco Agrario y Finagro.

Vincular a los pequeños productores con grandes productores, con proyectos asociativos, generar contrato de compra de cosecha”.

EU. ¿Qué va a pasar con el Programa de Apoyo a las Alianzas Productivas?

AVP. “Este es un programa positivo, pero hay que aterrizarlo a la nueva dimensión que queremos darle a la política agropecuaria, para garantizar que haya una mejor comercialización, mejores prácticas agrícolas y pecuarias y ver como esos proyectos se consolidan especialmente los que están en un proceso de una fase de crecimiento las evaluación y en el empalme se demostró que el proyecto ha sido bastante útil. El programa se mantiene en su filosofía. Es pertinente y seguiremos en adelante con él. Las alianzas pueden ser un instrumento para la sustitución de cultivos ilícitos”.

EU. ¿Qué podemos esperar de su gestión en la Costa Caribe?

AVP. “La Costa es una zona productora importante. Ganadería, avicultura, algodón, maíz, hay que aumentar la productividad y en consonancia con el nivel internacional, capaz de sustituir importaciones, que se competitiva. Hay proyectos asociativos en palma en Montes de María, también tabaco, aguacate. La Costa como el resto del país entrará en la misma dinámica que queremos imprimirle desde el Ministerio: productividad, mejor comercialización, hacer más transparentes los mercados, sobre todo en la formación de precios de tal manera que no haya dificultades en el futuro”.

EU. ¿Qué va a pasar con los distritos de riego del país?

AVP. “ Hay que seguir desarrollándolos, a través de alianzas público privadas de distritos de riego. La ADR tiene la construcción de eso bienes públicos, que generan más estabilización en las cosechas”.

EL MINISTRO

El nuevo ministro de Agricultura, Andrés Valencia Pinzón, tiene larga experiencia en el sector agropecuario del país. Su hoja de vida registra su paso por la Presidencia de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), gerente comercial de la Federación de Cafeteros, gerente del ICA entre 2006 y 2008 y negociador ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), en Ginebra (Suiza) y asesor del Consejo Superior de Comercio Exterior. Adicionalmente fue negociador y coordinador internacional (2001-2003) de temas como el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Valencia Pinzón es Economista de la Universidad de los Andes.