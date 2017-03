La ANM enseña a alcaldes de Bolívar sobre la minería de sus municipios

Bolívar es una oportunidad para que la minería se haga bien hecha y de forma legal, dice Silvana Habib Daza, presidenta de la Agencia Nacional de Minería (ANM), entidad que desde el año pasado viene realizando procesos de concertación con los alcaldes, para un ordenamiento territorial que conduzca al desarrollo de las regiones y el progreso de sus habitantes con el tema minero.

La tarea se inició en el departamento de Bolívar por ser pionero en el tema minero, y la idea es trabajar con los alcaldes y capacitarlos sobre ese escenario productivo que tanto les atañe.

Que los mandatarios conozcan sobre la actividad minera y cómo se realiza esta práctica en sus municipios, debido a que es un componente que entra en cualquier política pública, para una articulación entre gobierno central y los entes territoriales.

LABOR ADELANTADA

De los 12 alcaldes de este departamento con los cuales se viene trabajando, se concertó ya con 6 de ellos, y son de los municipios de Turbana, Turbaco, Simití, Arjona, Santa Catalina y Santa Rosa del Sur. El proceso prevé también capacitar a las comunidades.

“Ha habido cambios en las reglas en materia jurídica, porque las decisiones de la Corte Constitucional con relación a la actividad minera es que tenemos que involucrar a los alcaldes, es decir, a los representantes de los entes territoriales, para que participen de manera activa y concurrente”, señaló la presidenta de la ANM, Silvana Habib Daza.

BIEN INFORMADOS

Los asuntos de articulación, la Agencia Nacional de Minería los trabaja de la mano con las autoridades ambientales para hacer intervenciones en las comunidades.

A través de un mapa que realizan del territorio a tratar, identifican las áreas ambientales que están protegidas, las zonas con problemas de conflicto y si hay problemas en las cuencas hídricas.

“La actividad minera no va en contravía con la protección del medio ambiente, la minería sólo se hace donde la autoridad ambiental lo permite, que se encarga de dar una licencia ambiental. No se puede otorgar un título en una área protegida, eso es un tema de ilegalidad”, explica Habib Daza.

Considera que la importancia de llegarle a los alcaldes, es porque la mayoría de ellos no saben que muchas áreas de sus municipios precisamente no tienen título, y eso se les enseña.

El Código de Minas señala que los mandatarios locales pueden suspender una actividad minera por no tener título, y decomisar maquinarias a la gente que no hace minería bien hecha. Es un tema de información y responsabilidad, añadió Habib.

DATOS DE LA ANM