La forma ideal de diferir las cuotas según sus compras con tarjeta de crédito

Una tarjeta de crédito puede convertirse en un aliado o una pesadilla dentro de su vida crediticia, todo depende de su organización y de que tenga en cuenta el funcionamiento adecuado del plástico. Por eso uno de los puntos importantes que debe analizar antes de realizar una compra, es el número de cuotas a las que quiere diferir sus compras, esto significa los meses que se va a demorar en pagar estos productos.

Haciendo un análisis de la mejor forma de pagar sus compras, por eso le informamos sobre las cuotas adecuadas para diferir ciertos productos. Por ejemplo, según un informe de Datacrédito Experian los productos de uso recurrente, entre los que se incluyen transporte, alimentación y servicios en salones de belleza, no se deben diferir a más de un mes.

En cambio, si usted está adquiriendo un producto de largo uso como muebles y electrodomésticos, el plazo máximo al que deberá enviar el pago de estos productos, no debe superar los 36 meses, o se cometerá un error recurrente entre los usuarios, y es pagar mucho más de lo que llegó a costar el producto original.

Poniendo como ejemplo, si usted va a pagar un producto que tiene un costo de $5 millones y lo difiere a 10 cuotas mensuales con una tasa de interés mes vencido de 2%, la cuota mensual de su tarjeta de crédito será de $556.633, lo que se traduce en que al finalizar ese tiempo, usted habrá pagado un poco más de $5,5 millones por este mismo producto.

Si esta misma compra usted la difiere solo a cinco meses, con una tasa de interés de 1,15% mensual vencida, las cuotas mensuales serán de $1.034.763 lo que significa que su compra al final de los cinco meses será de un poco más de $5,1 millones.

Un aspecto importante que se debe tener en cuenta es que “cada vez que se difiere en la tarjeta de crédito, el usuario está pagando intereses con la tasa más alta del mercado para personas naturales”, explicó Santiago Rodríguez, PhD. en finanzas y experto en banca de la Universidad de los Andes.

Por lo que agregó que el error común que se comete es pensar que a mayor número de cuotas menor el precio. Sin embargo, aunque las cuotas queden más bajas se debe adicionar el costo que suma la tasa de interés mensual a la compra.

Para compras más grandes como celulares, computadores y televisores, lo aconsejable es no pasar de un máximo de 24 meses, teniendo en cuenta que son productos que tienen vida útil de no más de tres años. Para otros productos como muebles y electrodomésticos como neveras y lavadoras, lo ideal es que al diferir no se pase de 36 meses; ropa y accesorios entre seis y 12 meses (dependiendo el monto y el producto) y para pagar las vacaciones, que se aconseja sean tiquetes y estadía, lo ideal es no pasar de los 12 meses.

Jairo Borray Benavides, docente de finanzas de la Universidad El Bosque, aconsejó que “la vida útil de los bienes y servicios adquiridos debe ser el referente a considerar al momento de decidir a cuantas cuotas diferir la compra. Y para compras como vehículos y joyas, es preferible hacer uso de otros tipos de crédito como leasing y créditos de vehículo o libre inversión”.

Rodríguez agregó que una de las ventajas de usar la tarjeta de crédito para las compras es que “primero si difiero a un mes no me cobran interés, y además recibo puntos por las compras que haga”. Otro aspecto que debe tener en cuenta dentro de su cronograma financiero es que hay ciertas compras y servicios como Spotify, Deezer, Uber y compras internacionales que se difieren automáticamente a 24 meses, por lo que es importante comunicarse con su banco para rediferirlas a un mes.