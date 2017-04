La tercera reducción de tasas solo se sentirá al finalizar este año

La junta del Banco de la República continúa viendo espacio para bajar la tasa de interés. Por tercera vez en el año, le dio un respiro a la economía con la disminución de 50 puntos básicos, con lo que la cifra se ubicó en 6,50 %.

Una de las justificaciones del Emisor fue que los efectos de los fuertes choques transitorios de oferta, que desviaron la inflación de la meta, se siguen diluyendo. Así lo indica, por ejemplo, la desaceleración del IPC de alimentos en marzo.

Además, algunos indicadores como las ventas al por menor, la producción industrial y la confianza del consumidor “sugieren un debilitamiento de la economía en el primer trimestre del año más pronunciado que el previsto”, explicó Juan José Echavarría gerente del Emisor.

Estas razones llevaron a que el equipo técnico del Banco redujera el pronóstico de crecimiento para 2017 de 2 % a 1,8 % .

Sin embargo, lo que sugieren los analistas es que, a pesar de la buena voluntad de la Junta, los efectos no se van a sentir de inmediato, si no en los próximos meses. Sergio Olarte, Macro Research de BTG Pactual, consideró que “el efecto no se va a sentir de una, el Banco está pensando a finales de 2017 y en 2018, para dejar de desestimular la economía”.

Jonathan Malagón, vicepresidente de Asobancaria, afirmó que “la transmisión de la política monetaria suele darse en un lapso no menor a un semestre, dependiendo de las condiciones de riesgo y liquidez del mercado. En Colombia, la competencia entre los bancos ha llevado a que tanto en ciclos alcistas como bajistas la transmisión sea mucho más rápida, incluso por debajo de seis meses”.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, indicó que hace unos diez días consultó la evolución de las tasas de interés que tienen los bancos. En el informe logró ver que los créditos que destinan a las empresas venían bajando al mismo ritmo que lo hacía el Banco de la República. Sin embargo, en consumo, tarjetas de crédito, libre inversión, libranzas, “la disminución era muy marginal, y en algunos casos nula”, sostuvo.

Por esta razón, el jefe de la cartera volvió a tomar la evaluación a las tasas y reveló que ya había una mejoría para los hogares y empresas.

Con la decisión del Banco, los más optimistas son los gremios, que pedían una caída en el tipo de interés entre 50 y 100 puntos básicos. El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, afirmó que “es importante que se haya roto la tradición de reducción de 25 puntos básicos (...) en este momento faltan otras reducciones adicionales”.

Guillermo Botero, presidente de Fenalco, también aplaudió la decisión de la Junta porque se garantiza un alivio a la industria y al comercio.