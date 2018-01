Las cuentas que se deben ajustar con el salario mínimo de 2018

El salario mínimo modelo 2018 fijado en 781.242 pesos, un 5,9 % más que el del año anterior, pone a empresarios y trabajadores colombianos a hacer cuentas y ajustar presupuestos.

A diferencia de 2017, este año ya no se sentirá el efecto de la reforma tributaria que tuvo como componente clave el aumento del Impuesto sobre las Ventas (IVA), que pasó del 16 % al 19 %.

Una de las cuentas más elementales de un obrero parte de que el aumento fue de 43.525 pesos por mes (1.450 pesos por día), que deberán servir para hacer frente a las alzas que se anunciaron en el Valle de Aburrá antes de que terminara el 2017, como las tarifas del transporte urbano de pasajeros, entre ellas las del Metro que subieron entre el 3,7 % y el 6,3 %, y las de los buses y colectivos que se incrementaron un 5 %.

Con la determinación del aumento del mínimo para 2018, se expidió simultáneamente el decreto que incrementó en 6,1 % el subsidio de transporte que pasó de 83.140 pesos a 88.211 pesos.

A favor de los consumidores se espera que juegue este año un bajo Índice de Precios al Consumidor (IPC) o inflación, el cual deberá terminar en 3,46 % según la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas del Banco de la República, que consultó a 43 expertos económicos del sistema financiero, entidades internacionales y universidades. El Plan Financiero del Ministerio de Hacienda apunta por un IPC de 3,3 %, dentro del rango meta establecido por el Emisor entre 2 % y 4 %.

No obstante los pronósticos favorables sobre el costo de vida para este año contrastan con lo que se observó en la última semana de 2017 cuando se incrementaron las cotizaciones de algunos alimentos en los principales centros de abasto del país.

Según el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, del Dane, los mayores aumentos se apreciaron principalmente en verduras (zanahoria, apio, repollo, arveja, tomate), frutas (uva, naranja), tubérculos y plátanos (papa, yuca), pechuga de pollo, atún y en varios cortes de carne de res.

Además, en la Encuesta de Opinión del Consumidor, de Fedesarrollo, la expectativa terminó en noviembre en campo negativo (-10 %). Según el resultado, uno de cada tres consumidores estima que durante los próximos doce meses tendrá buenos tiempos, económicamente hablando.

Lo que viene atado al alza del mínimo

Al igual que otros años, el ajuste del mínimo que fue del 5,9 % se convierte en referente de una serie de gastos y servicios que lo asumen para cambiar y subir.

De la mano del salario mínimo se incrementa, por ejemplo, el costo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), la cuota moderadora en las EPS, las tarifas de las grúas y patios de las oficinas de tránsito y el aporte a pensión de quienes ganan un salario mínimo.

En ese sentido el presidente de Fenalco, Guillermo Botero, sostiene que los efectos que se derivan del ajuste del mínimo son negativos. “En mala hora, muchas leyes y normas están definidas en términos de salarios mínimos y uno no entiende cómo funciona eso, porque es algo que no tiene sentido. Además, se mantiene la queja permanente de los jubilados quienes cuestionan la norma que establece que el monto de las pensiones se ajusta por IPC y no por salario mínimo. Generalmente, el ajuste del mínimo es mayor a la inflación”, comentó el dirigente.

Pero atados al aumento del salario mínimo (5,9 %) están los incrementos en los aportes que un trabajador debe hacer a su cotización pensional, y en una proporción similar el pago que las empresas deben hacer por concepto de riesgos laborales de sus empleados.

No solo 1,7 millones de trabajadores que devengan el mínimo estuvieron atentos a la decisión que se anunció el 30 de diciembre. Otro grupo importante (1,2 millones de pensionados del régimen de Prima Media, que administra Colpensiones) también estuvieron expectantes por alza que finalmente decretó el Gobierno en 5,9 %.

Y es que el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 establece que “las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno”.

Pero el remate del 2017, al igual que en 2016, tuvo un ingrediente de expectación adicional para los pensionados, pues se mantiene la discusión sobre la iniciativa que propende por rebajar de 12 % a 4 % los aportes a salud que hacen los jubilados.

Aunque el Congreso aprobó la reducción, el presidente Juan Manuel Santos la objetó por considerarla inconveniente para las finanzas del país. Para este año se espera que la Corte Constitucional decida si los pensionados que ganen hasta cuatros salarios mínimos mensuales legales vigentes (3,12 millones de pesos) tienen o no derecho a que sus aportes en salud bajen hasta el 4 %.