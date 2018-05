¿Interesado en exportar o importar? Escuche los consejos de este experto

Si está pensando en importar o exportar algún producto y no sabe cómo hacerlo o por dónde empezar, no se preocupe, El Universal habló con Andrés Felipe Vásquez Mejía, especialista en logística y jefe de compras en la empresa Picking Pack, quien explicó el paso a paso de lo que se debe hacer para lograr que el proceso sea exitoso.

¿Qué es lo primero que se debe tener en cuenta?

Para importar hay que solicitar las autorizaciones, certificaciones y vistos buenos en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE); también se debe tramitar el Formulario Único de Comercio Exterior (FUCE); y por último hay que mirar la clase de importación que se quiere traer para ver si es libre o no, es decir, si es con o sin registro.

Si es con registro hay que pasar el control sanitario y el reglamento técnico, y si es sin registro, la licencia previa. En el caso de la exportación, que es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional con destino a otro país o a una zona franca industrial de bienes y servicios, lo primero que se debe tener en cuenta es el estudio de mercado, solicitar el registro ante la Cámara de Comercio, el Registro Único Tributario (RUT), la inscripción en la Policía Antinarcóticos y la inscripción en Mincomercio.

¿Qué es una Zona Franca?

Es el área delimitada dentro del territorio aduanero nacional, en donde se desarrollan actividades industriales de bienes, servicios y comercio, bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior.

¿Qué riesgos hay al momento de importar o exportar?

Al momento de iniciar una negociación comercial se deben dejar claras las condiciones de cómo se llevará a cabo el proceso de importación o exportación, los términos de negociación, modo y medio de transporte, de pago y fechas de entrega de la mercancía, entre otros aspectos.

Parte de los riesgos inherentes a estas operaciones son: el incumplimiento del pago luego de haber recibido la carga, incumplimiento en los plazos de entrega, que la calidad no corresponda a lo estipulado en el contrato o negociación inicial, el deterioro de la carga por no tener la precaución debida en el momento del embalaje, las variaciones del mercado con relación a la tasa de cambio, las barreras no arancelarias y los controles de desaduanamiento (ICA, Invima, Antinarcóticos y la misma aduana).

¿Cuáles son los países desde donde más se importa?

En Cartagena principalmente se recibe carga de Estados Unidos, China, Brasil, México, Ecuador y España.

¿Cuáles son los países a los que más se exporta desde Cartagena?

Principalmente a Estados Unidos, algunos países que integran la Unión Europea y China.

¿Cuál es el producto que más se exporta?

Las principales exportaciones de Cartagena comprenden derivados del petróleo crudo, carbón y coque. También se exporta mucho café a través de los distintos puertos.

¿Qué es un agente aduanero?

Es la persona jurídica autorizada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para prestar servicios de representación a los importadores, exportadores o declarantes en el desaduanamiento de las mercancías y demás formalidades aduaneras.

¿Qué es una comercializadora internacional?

Son aquellas personas jurídicas que tienen por objeto social principal la comercialización y venta de productos colombianos al exterior, adquirido en el mercado interno o fabricados por productores socios.

***

Operador Económico Autorizado

El Operador Económico Autorizado (OEA) es una iniciativa de control aduanero internacional, liderada por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), que tiene como pilares esenciales un comercio ágil, transparente y seguro. Colombia, a través de la DIAN, se acogió a esta figura desde el año 2011 con el fin de generar una cultura aduanera responsable.

Víctor Tarrá, representante de la empresa Asercol, explicó que esta iniciativa facilita las operaciones de comercio exterior. Con esta figura, los procedimientos se simplifican, se puede actuar directamente sin un agente de aduanas, se pueden pagar los impuestos de forma diferida y no hay inspecciones física.