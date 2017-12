Los precios de la gasolina han aumentado el doble que la inflación

En los últimos tres meses, el precio de referencia de la gasolina (para el caso de Bogotá) se ha mantenido en $8.750 según el Ministerio de Minas y Energía.

Lo que pareciera un alivio al bolsillo queda atrás cuando se tienen en cuenta dos cosas. El precio de referencia del combustible a 31 de diciembre de 2016 se ubicaba en $8.046, es decir que ha tenido un aumento de $704 (8,74%) en lo que va corrido del año. Segundo, esa cifra dobla la de la inflación que se presentó entre enero y octubre (3,5%) según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Daniel Velandia, director de investigaciones económicas de Credicorp Capital, explicó que en relación con el componente de combustibles en el índice de precios al consumidor (IPC) está en 8,3%.

“Ha subido más que la inflación porque el precio del petróleo ha aumentado y el dólar se ha mantenido estable. Hay que recordar que la fórmula de la gasolina incluye tanto el precio internacional de los combustibles como el tipo de cambio”, dijo Velandia.

El mayor aumento que ha tenido el combustible fue en enero, pues pasó de $8.046 el 31 de diciembre a $8.181 el 1 de enero, un aumento de $135. Justamente, en el primer mes del año se presentó la mayor cifra de inflación (1,02%).

En su momento, el Minminas explicó que dicho incremento se debía, entre otros, a la incorporación del impuesto verde de $135 por galón que fue aprobado en la Reforma Tributaria estructural y que busca desincentivar el uso de combustibles fósiles.

Sin embargo, en febrero, cuando la inflación se ubicó en 1,01%, el aumento de la gasolina fue de $30 al pasar de $ 8.181 a $ 8.211.

José Roberto Acosta, profesor del Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa) y miembro de la Red por la Justicia Tributaria, señaló que la gasolina jalona costos en la economía.

“La gasolina ha sido uno de los atizadores de que la inflación haya demorado tanto en bajar porque la fórmula está atada a la devaluación. En 2015 y 2016 lo que impulsó su precio fue esa devaluación. Ahora predomina la otra variable, es decir, el valor en el Golfo de México”, explicó Acosta.

Es claro que el combustible tiene un efecto sobre la inflación y que son un insumo en los costos generales de los productos. Pero según el profesor Germán Corredor, director del Observatorio de Energía de la Universidad Nacional, “con incrementos que no son tan drásticos no se reflejan automáticamente en el precio del transporte, así que creo que por esto el impacto no ha sido tan fuerte en la inflación”.

Sin embargo, para Acosta, el aumento de 8,74% tiene un efecto de réplica sobre la canasta familiar sobre todo a mediano plazo. Los meses que han tenido los mayores aumentos en los precios de la gasolina (teniendo como referencia los de Bogotá) han sido marzo, abril y mayo, cuando aumentó $111 cada mes, pasando de $8.322 a $8544. Así mismo, la inflación se ubicó en 0,47% para marzo y abril y 0,23% en junio.

Ante este panorama, es importante recordar un estudio de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) que señaló que en las estaciones de servicio de las principales ciudades del país el valor promedio del galón de gasolina se sitúa entre $110 y $250 por debajo del precio de referencia del combustible estipulado por el Minminas.

Tan solo en Bogotá, el precio de venta del combustible está $220 por debajo del de referencia ($8.750), lo cual evidencia, de acuerdo con Francisco Lloreda, presidente de la ACP, “la madurez del mercado colombiano y la importancia de que exista alta competencia tanto en el segmento mayorista como en el minorista, es decir, estaciones de servicio, lo que termina jugando a favor de los consumidores”.