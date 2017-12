Las navieras Maersk y Hamburg Süd ven potencial en Colombia

Colombia representa 15% del total de los volúmenes de contenedores que las navieras Maersk Line y Hamburg Süd mueven en Latinoamérica, y el potencial de crecimiento del país es uno de los más importantes de la región.

Así lo estimaron Soren Toft, vicepresidente de Operaciones de Maersk y Arnt Vespermann, Presidente de la Junta de Hamburgo Süd, en entrevista con El Universal, en reciente visita a Cartagena, luego que se oficializara la compra de la naviera alemana por parte de la danesa Maersk.

¿Realmente en qué consistió el negocio de Hamburg Süd?

“Hay 3 razones principales de la compra: Maersk quería crecer en el mercado y Hamburg Süd fue la empresa natural para comprar. Es una empresa actualmente respetada en el mercado y por sus clientes con empleados muy preparados.

Es una empresa que ha crecido bastante en los últimos años lo cual indicábamos era una empresa bien manejada.

Además nos complementamos mucho. Ambas empresas tienen sus raíces en el norte de Europa con una larga historia dentro del comercio marítimo”, dijo Toft.

¿Con esta adquisición, cuánto crece o sube en el ranking de navieras a nivel mundial Maersk?

“No vamos a subir tanto en el ranking porque de por si Maersk Line ya era la naviera más grande del mundo. Sin embargo, sí vamos a fortalecer nuestra posición en varios sitios, en América Latina, en Australia y Nueva Zelanda y en el sector de la carga refrigerada al nivel global. Este último es importante para una región como Colombia que exporta mucha carga refrigerada como frutas (aguacate, banano, etc.)”.

¿Con esta adquisición, la operación que hoy tienen en Colombia va a tener una variación? ¿Cuál es el impacto de todo esto para la región?

“No fue una integración completa, lo que nosotros llamamos una integración leve, entonces se van a mantener por separado las organizaciones comerciales de Hamburg Süd y Maersk Line, por ejemplo ventas y servicio al cliente se mantendrán como antes. Es decir para nuestros clientes seguirán teniendo el mismo punto de contacto que han tenido siempre.

Algunas cosas se van a coordinar conjuntamente como la red. Al combinar nuestras redes vamos a poder ofrecer mejores productos a nuestros clientes por ejemplo, un mayor cantidad de salidas de buques por semana. En resumen, por ejemplo hoy en día los clientes van a tener acceso a redes globales a Maersk Line y viceversa. Ademas los clientes van a tener acceso a nuevas rutas gracias a una red global más completa y más ofertas de puertos de origen / destino como menores tiempos de tránsito.

Y para los clientes en Colombia en el futuro van a tener acceso a dos marcas importantes, Hamburg Süd y Maersk Line, y pueden escoger quien cumple con sus necesidades”.

¿Pudiésemos pensar que, para el caso de Colombia, específicamente en Cartagena, habría más rutas o se van a fortalecer las que ya existen?

“Ya por si, Colombia es un mercado importante tanto para Maersk Line como para Hamburg Süd. Es un mercado estratégico para ambas compañías, entonces cuando se combinan las redes ya por si va a haber bastante oferta de rutas.

Sin embargo, Colombia es un mercado que está creciendo bastante, si miramos las estadísticas del tercer trimestre para este año crecieron las exportaciones un 12,5%, entonces hay mucho crecimiento, si queremos seguir fomentado este crecimiento y crecer en línea con el mercado. Colombia es una prioridad para nosotros”.

¿La negociación quedó todo cerrada o va a ver una fecha especial sellar el acuerdo?

“Ya se aprobó por todas las entidades regulatorias pertinentes, ya celebramos tal cierre de la adquisición el 30 de noviembre”.

¿El negocio se cerró y se pago todo?

“Sí, todo”.

¿Con esta fusión,con cuántos barcos y rutas quedan las compañías?

“Tenemos más de 770 buques y tendría que estimarlo pero podría que decir es 70 rutas y estamos presentes en 120 países”.

En cuanto a generación de empleo ¿cuántos se genera a nivel mundial?

“35.000 empleos”.

¿En el caso de Colombia?

“Alrededor de 225 empleos en las dos compañías, en sus oficinas. Eso no incluye marineros”.

CARGA REFRIGERADA

Soren Toft, vicepresidente de Operaciones de Maersk señaló: “somos uno de las navieras más fuertes en el sector de carga refrigerada en Colombia, lo cual nos enorgullece mucho. Queremos mantenernos fuerte en este sector y crecerlo. Para ello queremos brindar más servicios a los clientes y darles mayor visibilidad de su carga. Hemos implementando una nueva tecnología que se llama Remote Container Manager (RCM) que sería control remoto de contenedores en inglés. Un contenedor refrigerado debe mantenerse en un estado perfecto porque la carga es muy valiosa y sensible. Con el RCM podemos monitorear el estado del contenedor en todo momento desde cualquier punto del mundo, como la temperatura, humedad, flujo de aire, etc. Hoy en día, se esta implementando en los contenedores de Maersk algo que se llama Remote Control Management o control remoto de contenedores, esto mide la temperatura, la humedad, el aire, el nivel del CO2, etc. Hoy en día tenemos RCM en los contenedores de Maersk y eso se va a implementar en los contenedores de Hamburg Süd en 2018”.