Minhacienda y la Andi piden bajar tasas de interés

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el presidente ejecutivo de la Andi, Bruce Mac Master, coincidieron en solicitar, “respetuosamente”, al Banco de la República disminuir las tasas de interés como una alternativa para incentivar el consumo y dinamizar la economía colombiana.

La solicitud se conoció durante la jornada de apertura de Colombia Genera 2017, un evento del sector minero energético que organiza la Andi, a pocas horas de que sesione la Junta del Banco de la República en Bogotá.

“Mañana insistiremos ante la Junta del Banco de la República el mensaje de disminuir las tasas de interés, con argumentos como la encuesta de confianza del consumidor de Fedesarrollo, de enero, que no fue buena, la Inflación desciende y la puesta en marcha del programa 'Colombia Repunta'. Una manito del Banco de la República ayudaría mucho”, sostuvo el Ministro.

Por su parte, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, señaló que “estamos pidiendo la disminución de las tasas de interés desde octubre pasado. El 7,5 % que rige hoy sigue siendo alto y el consumidor y la economía colombiana así lo sienten. Espero que la Junta del Banco de la República empiece a reducirlas, por lo menos al 7 % para cuidar la demanda del consumidor”.

OPTIMISMO DE CÁRDENAS

En su intervención ante empresarios e inversionistas del sector minero energético, el Ministro Cárdenas señaló que “este año va a ser mejor. Ya tocamos fondo, pasó lo peor. El año 2016 fue muy difícil, tuvimos El Niño, tuvimos problemas con el sector eléctrico, tuvimos el paro camionero, tuvimos los precios del petróleo por el suelo. Este año el entorno es más favorable, además no está la incertidumbre del proceso de paz ni de la Reforma Tributaria, ya está aclarado y despejado el panorama. Este es un año más favorable”, insistió.

Agregó que este año “hay más estímulos para las empresas. No pagarán aranceles sobre las materias primas ni bienes de capital que importan y que no se producen en el país. Las empresas tendrán más beneficios tributarios y será un año en el que va haber más inversión.

REGALÍAS

Para el Ministro de Hacienda las regalías también serán un dinamizador de la economía. “El año pasado fue un año malo en ejecución de regalías. Normalmente se aprueban 3.000 proyectos en todo el país y el año pasado solo fueron 500, fue el primer año de gobierno de alcaldes y gobernadores y se pasaron buena parte del año armando y aprobando sus planes de desarrollo. Este año ya tienen sus planes de desarrollo. Necesitamos poner a plena marcha la aprobación de proyectos de calidad en el Sistema General de Regalías. ¿Dónde hay grandes recursos en Colombia en estos momentos?: en las regalías. Tenemos que maximizar esas regalías, en proyectos que sean relevantes para las gente, que mejoren la calidad de vida y que muevan la economía. Hay 12 billones de pesos en regalías por aprovechar”.

El llamado a alcaldes y gobernadores es a declararse en sesión permanente para la aprobación de proyectos del Sistema General de Regalías porque la economía y el empleo los necesita, empezando por la red terciaria. Esto es bueno para la paz, para el empleo para la competitividad, dijo el Ministro.

VÍAS TERCIARIAS

Sobre los recursos para las vías terciarias, Cárdenas precisó que serán recursos que en el pasado no se han movilizado. Hacia adelante no vamos a tocar recursos para ciencia y tecnología y se mantendrá el 10 % de las regalías para ese destino, pero de lo que no se ha tocado en el pasado se espera direccionar 1 billón de pesos para la red terciaria.

Para hacer uso de esos recursos, el Ministro señaló que el Congreso, a través de un acto administrativo, modificaría la Constitución en un proyecto puntual, dos artículos, para lograr esa aprobación de recursos excedentes para la red terciaria para los campesinos de todos el país. En Bolívar, por ejemplo, se destinarían 70 mil millones para la red terciaria.

Ayer (el miércoles) empezó la socialización de ese proyecto de modificación con los gobernadores y se espera radicarlo la semana entrante. Esto no da espera, concluyó Cárdenas.

PIB

El Ministro de Hacienda también reacción frente al desempeño de la economía colombiana en 2016. “La economía creció al 2,0 %, no estamos contentos, no es un resultado satisfactorio, queremos más, el país necesita más, pero en medio de las circunstancias el 2 % fue un buen resultado”.

Por su parte, el Presidente de la Andi, Bruce Mac Master indicó que el 2016 no fue bueno. La producción industrial cayó al 1 %, solo con refinación alcanzó 3,6 %. Para este año esperamos crecer igual a la economía, 2,0 % ó 2,5 %.