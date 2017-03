Nueva ‘ganga’ en Impuesto Predial: descuento del 60% en intereses

Desde este martes 7 de marzo, los contribuyentes cartageneros tienen una nueva, única y seductora oportunidad de saldar sus viejas obligaciones tributarias con el Distrito, por concepto de Impuesto Predial.

Por cuenta de la nueva Reforma Tributaria que entró en vigor este año, y tras ser aprobado en el Concejo Distrital de Cartagena, se determinó una amnistía o descuento generoso del 60% para los intereses de las deudas por Predial, que se aplicará desde el 2014 hacia atrás, es decir, para ese año y los anteriores.

El beneficio del 60 por ciento de rebaja sobre intereses moratorios se extiende hasta el 31 de mayo, y para quienes a esa fecha no se hayan podido acoger a esta propuesta, hay una segunda oportunidad de ponerse al día, pero ya con el 40% de exención, que rige desde 1 de junio hasta el 31 de octubre. Después no habrá más plazo.

La amnistía no cubre las deudas correspondientes a los recientes años 2015 y 2016, y tampoco se aplica sobre el capital nominal de la deuda, sólo es para los intereses de mora, aclara el secretario de Hacienda, Napoleón De La Rosa Peinado.

Con este relevante estímulo económico, la Administración Distrital se propone dos cosas fundamentales que conducen al despegue de la ciudad: por un lado que los morosos den un giro sorprendente y entren en la onda de la buena cultura de pago, para evitarse además las acciones y sanciones legales que fija la Ley para estos casos.

De otra parte se le apunta a un una gran recaudo que permita invertir en ejecuciones importantes que necesita la ciudad, pues estos recursos no están comprometidos, y por lo tanto se podrán destinar al desarrollo de la ciudad, en proyectos inaplazables y obras barriales de mucha importancia, explica De La Rosa.

LA DEUDA CON LA CIUDAD

Los contribuyentes cartageneros le deben a su propia ciudad, por concepto de Impuesto Predial, la suma global y sin depurar todavía, de 1 billón 413 mil millones de pesos, de los cuales es factible recuperar unos $800 mil millones, en el ideario de que todos los ciudadanos aprovecharan esta nueva amnistía tributaria.

De la deuda total sin pagar de hoy, 450.309 millones corresponden a capital y 962.916 millones son por intereses acumulados de muchos años.

Desde ya la Secretaría de Hacienda empieza una insistente campaña por todos los frentes y medios posibles, para estimular a los morosos a saldar esta acreencia con el Distrito.

De hecho a los hogares o predios empezará a llegar una nueva factura de cobro, con el pago que les corresponde hacer, ya con el descuento realizado del 60% en intereses.