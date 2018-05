‘Pet friendly’: estos centros comerciales en Cartagena permiten perros

Los animales, especialmente los perros, también tienen espacio en los centros comerciales. Cartagena no es la excepción y algunos establecimientos trabajan en la creación de estrategias que les permitan a sus clientes vivir un momento agradable junto con sus mascotas.

Esta tendencia, conocida como ‘Pet Friendly’, crece cada día más y se aplica en restaurantes, hoteles y ahora llega hasta los centros comerciales. Aunque en ciudades como Bogotá y Medellín es normal que los caninos tengan su espacio, en Cartagena apenas se trabaja en fortalecer esta iniciativa.

¡Lleve a su perro!

Si alguna vez ha dejado de ir de compras o hacer alguna diligencia porque no sabe con quién dejar a su mascota, siga esta guía para conocer a dónde puede ir con su perro sin tener dificultades.

El centro comercial Caribe Plaza, por ejemplo, es pionero en el acceso de perros. La recomendación del establecimiento es que sean llevados dentro de un huacal para evitar cualquier incidente dentro de las instalaciones. Además, está la opción de usar carros especiales, que prestan algunos almacenes, para movilizar a los canes con mayor destreza.

Por otro lado, el centro comercial Mall Plaza permite el acceso de mascotas que sean pequeñas, también dentro del huacal. Además, recomiendan llevar una bolsa en el caso de cualquier incidente de la mascota.

En proceso

Hay otros centros comerciales que son conscientes de la importancia de incluir a las mascotas dentro de sus entornos y es por eso que estudian la posibilidad de permitir el acceso de los amigos de cuatro patas.

El centro comercial Plaza Bocagrande le manifestó a este medio que está investigando la forma de permitir el acceso de perros, pero que por su infraestructura es una iniciativa que debe ser bien pensada para lograr la comodidad tanto de los animales como de los clientes.

Otro centro comercial que quiere unirse a la tendencia ‘Pet Friendly’ es el centro comercial Nao. De hecho, planean en el segundo semestre de este año hacer una actividad canina que será el punto de partida a largo plazo para la inclusión de perros.

“Una buena experiencia”

Gabriela Peralta, quien no se puede despegar desde hace un año de ‘Paquita’, una perrita de raza pincher a la que considera una fuente de fidelidad, contó que desde que descubrió la cultura ‘Pet Friendly’ se fidelizó con un centro comercial.

“Aunque mi perrita es pequeña y puedo movilizarme con ella con mayor facilidad que con otras razas, siempre me pasaba que al llegar a los centros comerciales me rechazaban y decían que la mascota no podía ingresar, ni siquiera en su morral. Hace pocos meses intenté nuevamente y me sorprendió que ya pude entrar con ‘Paquita’ en su huacal. Lo que más me gustó es que la vigilancia está atenta a que se cumplan las medidas, lo que permite una buena convivencia entre todas las personas que estábamos de compras”, manifestó Peralta, quien aseguró que lo más importante para ella dentro de esta experiencia es saber controlar a su mascota, para que esta tenga comportamientos oportunos en diferentes espacios.

¿Lugares Pet Friendly?

Los establecimientos ‘Pet Friendly’ son lugares que permiten el ingreso de mascotas. Muchos lugares han adaptado este concepto de negocio para abrir espacios para los animales y permitir que las personas puedan comer, alojarse o simplemente beber algo mientras están en la compañía de su amigo peludo.