Presidente Santos no acepta renuncia del Director de la DIAN

El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, informó que no aceptó la reciente renuncia del actual Director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Santiago Rojas Arroyo, y destacó la integridad y trayectoria del funcionario.

Así lo indicó el Jefe del Estado en la posesión del nuevo codirector del Banco de la República, Gerardo Hernández Correa, en un acto cumplido en la Casa de Nariño y en declaraciones entregadas a los medios de comunicación al término del acto.

“El doctor Santiago Rojas me renunció por el lío este de los afiches en la campaña del 2010. Pero el doctor Santiago Rojas no tiene ninguna responsabilidad. Yo creo en su integridad, he trabajado con él hace 25 años y yo no le voy a aceptar esa renuncia”, manifestó el Mandatario.

Así mismo, el Presidente Santos indicó que ha pedido al Director de la DIAN que colabore con las autoridades y negó que éste haya tenido alguna responsabilidad en relación con los señalamientos de los que ha sido objeto su campaña presidencial del año 2010.

“Por supuesto, le estoy diciendo que colabore con todas las autoridades para que eso quede esclarecido, que él no tuvo ninguna responsabilidad y que no sabía de lo que estaba sucediendo”, señaló el Mandatario.

El Jefe del Estado elogió la labor adelantada por Rojas al frente de la DIAN.

“Usted ha hecho también una labor extraordinaria en la DIAN. Una labor realmente importante”, subrayó.

Y concluyó: “Yo lo conozco a usted hace 25 años, usted ha sido una persona de una inmensa lealtad, pero ha sido una persona íntegra y una persona que le ha servido al país como pocos (…). Y por eso no le voy a aceptar su renuncia”.