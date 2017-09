Presupuesto de Colombia para 2018 iguala PIB de Etiopia o República Dominicana

Aunque todavía no se sabe el monto que se destinará para cada sector dentro del presupuesto general de la Nación para 2018, las comisiones económicas del Congreso de la República aprobaron, por lo pronto, el monto de 235,5 billones de pesos.

Esta cifra implica un incremento de 4,9 % frente al presupuesto que fue aprobado por el legislativo el año pasado y solo 1 % más alto, si se cuentan dichas adiciones.

Y llevado a dólares, equivale a 78.000 millones de dólares, cifra que se puede equiparar al Producto Interno Bruto (PIB) de países como Etiopía (US$72.300 millones), República Dominicana (US$71.585 millones) o Kenia (US$70.529 millones).

Incluso, la sola cifra del presupuesto que será discutido por las plenarias del Congreso de la República en el próximo mes es más alta que las economías de otros países de la región, como Panamá, que tiene un PIB de 55.187 millones de dólares, Uruguay con un monto de 52.419 millones y dos veces el Producto Interno Bruto de Bolivia, que es de 33.806 millones.

Para González, “en el presupuesto están los gastos normales, que llaman gastos para la paz, pero no hay un volumen de recursos grandes para la reconstrucción del sector agropecuario; eso es lo que más significativo me parece, como si no hubiera habido conflicto”.

Aunque el monto de 235,5 billones de pesos ya fue aprobado, los congresistas tendrán que discutir ahora el proyecto presentado por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que ha sido objeto de múltiples críticas por los recortes propuestos para varios sectores.

De acuerdo con el proyecto radicado ante el Congreso, son 17 los sectores que tienen reducciones en los recursos que utilizarían el próximo año si se compara con el presupuesto que se aprobó para esta vigencia.

Si se revisan las cifras, serían 7,5 billones de pesos menos destinados a la inversión, que representa 3,1 % del total para 2018.

Entre varias de las objeciones que se han hecho al PGN, Mario Valencia, director de Cedetrabajo y vocero de la Red de Justicia Tributaria, advirtió que “sería una vergüenza que el Congreso apruebe un presupuesto sin cuestionar el hecho de que 22 % del monto total, el más alto de todos los rubros, se dirija al pago de la deuda externa, sin saber cuáles han sido las condiciones de aprobación y el destino de dichos recursos”.

Concretamente, los sectores a los que se recomendó un mayor recorte, y que han causado cuestionamientos fueron el de deporte y recreación, donde el ajuste propuesto fue de 62,3 %; seguido del sector de ciencia y tecnología, cuyo presupuesto tendría una reducción de 41,5 %, de acuerdo con el proyecto.

Ante esas críticas, Cárdenas ya anticipó discusiones para ajustar esos rubros.

LOS INGRESOS DE LAS CIUDADES APOYARÍAN EL PGN

Para el profesor de economía de la Universidad Externado, Jorge Iván González, el hecho de que el presupuesto solo crezca 1 % frente al año pasado es “la expresión de que la Reforma Tributaria quedó corta y el Gobierno tiene que buscar otros recursos”, dentro de los cuales no se podría contar, como pasó este año, con los dineros no ejecutados de las regalías. “La solución para la administración central está en las ciudades”, con impuestos como prediales y valorizaciones. “Si el Gobierno no se mueve ahí, subirá el déficit”, dijo.