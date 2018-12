Prográmese para realizar las ‘vueltas’ bancarias en Navidad y fin de año

Con motivo de las fiestas de Navidad, fin de año y Año Nuevo, los bancos de la ciudad han diseñado sus horarios de atención al público de manera autónoma, pero habrá fechas puntuales en los que ningún banco abrirá sus puertas.

Esas fechas puntuales serán el 25 y 31 de diciembre y el 1° de enero de 2019.

Así que si requiere hacer ‘vueltas’ bancarias en estas temporadas consulte con su banco y prográmese para que no lo encuentre cerrado.

Para lustrar a los lectores publicamos los horarios de algunos bancos:

-Bancolombia: diciembre 24, hasta las 12:00 m. 25 de diciembre no habrá servicio y el 26,27 y 28 de diciembre la atención será de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. El 29, la atención será en horario habitual y no se laborará el 31 de diciembre y el 1° de enero de 2019.

- Banco de Bogotá: el 24 de diciembre atenderá hasta la 1:00 p.m. y no habrá atención al público el 29 y 31 de diciembre, ni el 1° de enero de 2019.

- Davivienda: el 24 de diciembre atenderá hasta la 1:00 p.m. y el 31 de diciembre no abrirá sus puertas.

- BBVA: el 24 de diciembre tendrá las puertas abiertas al público hasta la 1:00 p.m. y el 31 de diciembre no habrá atención.

- Banco Caja Social: el lunes próximo - 24 de diciembre- atenderá hasta las 12:00 m. No habrá atención el 25 y 31 de diciembre, ni el 1° de enero de 2019.

- Scotiabank Colpatria: el 24 de diciembre, las oficinas con horario flexible laborarán de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y las oficinas con jornada normal, de 8:30 a 1:00 p.m. El 29 de diciembre habrá la atención habitual y el 31 de diciembre no habrá atención.

- Banco Pichincha: el 24 de diciembre atenderá hasta la 1:00 p.m. El 28 de diciembre la atención es hasta las 4:30 p.m. el 29 y 31 de diciembre no habrá atención al público.

- Banco Agrario: 24 de diciembre, hasta las 12:00 m. El 28 de diciembre será para este banco su último día hábil del año. No habrá atención el 29, 30 y 31 de diciembre, ni el 1° de enero de 2019.