Todos los productos de la canasta familiar se gravarán con el IVA

Luego de más de dos meses y medio de preparación, al Gobierno de Iván Duque le llegó la hora cero para presentar a consideración del Congreso la denominada ley de financiamiento. Este miércoles será el día elegido para radicar la iniciativa legislativa que buscará los $14 billones que le faltan al Presupuesto para la vigencia de 2019.

A pesar de que ya conocíamos la columna vertebral de este articulado, que se centrará en modificar el sistema tributario, en reformular los gastos administrativos del Estado, en reducir la evasión fiscal y en reformar la administración tributaria, el director de la Dian, José Andrés Romero, reveló ayer la última batería de propuestas que se incluirán en dicha norma.

TARIFA DE IVA BAJA A 18%

Uno de los puntos de la propuesta que más polémica había generado en las últimas semanas era el de empezar a gravar a todos los productos de la canasta familiar. Luego de barajarse diversos escenarios, en los que se preveía extender la tarifa general de IVA de 19% a todos los bienes; reducirla a 17% o, incluso, a 16% pero con una ampliación de la base; o establecer tarifas diferenciales, Romero reveló finalmente ayer cómo será la propuesta del Gobierno en materia de IVA.

Según sus palabras, para conseguir que este tributo sea mucho más equitativo, la ley de financiamiento “universalizará” el IVA a todos los productos de la canasta familiar, a excepción de aquellos relacionados con la salud y los servicios públicos. Eso significa que todos los productos de la canasta estarán gravados con IVA. En concreto, la propuesta se centrará en reducir gradualmente la tarifa general de 19% para que pase a 18% en 2019 y a 17% en 2020.

“Colombia tiene una de las tarifas de IVA más altas de la región. Para poder reactivar la economía esa tarifa debe bajar de manera gradual. Vamos a dejar por fuera algunas excepciones como son los temas de la salud o los servicios públicos”, declaró Romero ante medios a la salida de la inauguración del XX Congreso Internacional de Fitac.

Sin embargo, los productos que hoy no tienen IVA, como el huevo o la carne, no tendrán una tasa de 18% inmediata, y aún no se sabe cuál será el impuesto a los productos que están exentos o excluidos.

Además, el Gobierno contemplará un mecanismo de devolución de este tributo para las personas de menores recursos. De momento, se estima que serán 3 millones las familias beneficiadas y que será un sistema similar al Sisben, que tendrá en cuenta los diferentes rangos de los hogares.

Para Carlos Sepúlveda, decano de Economía de la Universidad del Rosario, de establecerse un mecanismo efectivo que devuelva este gravamen a las personas de estratos 1 y 2, esta sería una buena propuesta. “De un lado, alivia el bolsillo de los colombianos en la medida en que se baja la tasa pero se amplía la base. Tener excepciones y tarifas diferenciales genera inequidad en el sistema. Del otro, le devuelve el tributo a los más desfavorecidos”, opinó.

En total, de los $14 billones que hacen falta recaudar para poder aprobar el Presupuesto con el recaudo del IVA se obtendrían $11 billones.

SE DESMONTAN LAS CÉDULAS

Otra de las incógnitas sobre la ley de financiamiento era la de si el Gobierno incluiría finalmente la propuesta de ampliar la base de declarantes de renta, que hoy llega a solo 2,9 millones de contribuyentes. Como ya había venido diciendo el presidente Iván Duque en sus intervenciones, Romero aseguró que la norma no tocará a la clase media pero sí pondrá sus ojos en las personas naturales que ganan más de $50 millones al mes.

Al primer grupo, al que pertenecerán aquellas personas que ganan hasta $10 millones mensuales, se les desmontará el sistema cedular que creó la Reforma Tributaria de 2016 y, adicionalmente, se les establecerá una deducción fija. “Queremos mejorar el sistema a las personas que ganan poco. Nuestra idea es unificar de nuevo las cédulas y establecer una deducción fija que les ayude a establecer una base que consulte su capacidad contributiva”, explicó el director de la Dian.

En cambio, a las personas de altos ingresos, que son las que se embolsan al mes más de $50 millones se les establecerá una tarifa adicional de renta de 35% (actualmente está en 33%) que posteriormente se elevará a 37%. “Adicionalmente, estas personas van a tener una limitación a los beneficios como se venían aplicando”, recalcó.

Además, al grupo de personas naturales que reporte patrimonios superiores a los $3.000 millones se les aplicará un impuesto a la riqueza.

SE PERSEGUIRÁ A EVASORES

Para combatir una evasión fiscal cercana a 10% cada año, el Gobierno no solo reformará la Dian sino que también penalizará con cárcel a los evasores de impuestos de manera gradual. Lo novedoso es que también se empezará a perseguir a los profesionales tributarios que ayuden a sus clientes a evadir.

“Vamos a incluir un tipo penal para las personas que ayudan a generar esa evasión. Vemos que la mayoría de los profesionales, personas que a través de sus consejos o asesorías llevan a que los empresarios evadan impuestos. Ellos también empezarán a tener un tipo penal específico”, sostuvo.

Sobre esta nueva penalización, el director del Cesa, José Roberto Acosta, opinó que es muy loable pensar en romper el vínculo “nocivo” entre el asesor y el cliente para ‘hacerle conejo a la Dian’, ya que muchas veces estos asesores son contratados con el único objetivo de eludir impuestos. “Si el cliente pide que le ayuden a eludir, pero el asesor sabe que tiene consecuencias penales o disciplinarias, sin duda se va a reducir en gran medida este comportamiento”, sentenció.

RENTA A EMPRESAS SERÁ 30 %

A parte de incluir un paquete de beneficios tributarios que disminuyan las tarifas efectivas de tributación que hoy pagan las empresas y de darle incentivos específicos a la pequeñas y medianas empresas (Pyme), a las industrias creativas y a las inversiones del agro, el Gobierno también tiene planeado permitir reducir 50% del ICA y 50% del Gravamen a los Movimientos Financieros o 4×1.000. “No lo eliminamos porque hay mucha economía informal todavía”, dijo.

Respecto a la tarifa de renta que pagan las personas jurídicas, el director de la Dian indicó que tendrá una disminución gradual que bajará de 33% en 2019 hasta 30% en 2020. “Además, el IVA que se paga por los bienes de capital, es decir, aquellas personas que le quieren apostar al país podrán tomar ese IVA como descontable”, indicó.

Por otro lado, frente a la normalización tributaria, Romero hizo un llamado para que las personas que tienen altos capitales en el exterior aprovechen este último año para normalizar sus activos. “La tarifa de la anterior normalización estaba en 13%. Estamos diciendo que si además de normalizar los activos del exterior, los traen al país y los invierten con ánimo de permanencia, se les va a cobrar solo 6,5% y eso simplemente es un impuesto nominal. Queremos que esos patrimonios que llegan al país contribuyan con la actividad económica”, manifestó.

DIVIDENDOS ANTIELUSIÓN

La próxima ley de financiamiento no tocará los dividendos que gravan a las personas. Actualmente, la tarifa de renta líquida de los dividendos y participaciones utiliza una tasa progresiva de tres renglones que va de 0% a 10%. Desde 0 hasta 600 UVT, la tarifa marginal es de 0%; de 600 a 1.000 UVT se gravará con 5%; y de 1.000 UVT en adelante la tarifa será de 10%.

Sin embargo, Romero aseguró que crearán una norma antielusión para atrapar a las sociedades que crean vehículos para diferir este tipo de impuestos.

RÉGIMEN SIMPLE

En el Régimen Simple que plantea el Gobierno se incluirá el impuesto de Industria y Comercio, de renta, de consumo para los restaurantes, el pago de la seguridad social. La idea será establecer un porcentaje fijo del ingreso de entre 2,5% a 6,5%.

RECAUDO DE LA DIAN

A pesar de que el director de la Dian le dijo a LR hace un día que la modernización de la administración tributaria lograría elevar el recaudo tributario del país en cerca de $50 billones, Romero aseguró ayer que esa cifra estaría por el orden de $3o billones por año. “El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tiene estudios que demuestran que los países que se han arriesgado a hacer esta modernización tecnológica como es el caso de Australia, Chile o México han aumentado el recaudo en cinco puntos del PIB. En Colombia, esto sería cerca de $50 billones”, decía hace solo un día el funcionario.

REFORMAS PARALELAS

La propuesta que espera radicar el Gobierno este miércoles presenta similitudes con la ya radicada en el Congreso por Cambio Radical en agosto. De acuerdo con el senador de este partido Richard Aguilar, hay aspectos similares como es el caso de la reducir de la tarifa de renta que pagan las empresas, la devolución de los bienes de capital o la disminución de la evasión.

Sin embargo, en esa presentación de reforma tributaria no se plantearon cambios en el IVA o en la renta que pagan las personas naturales.

En concreto, el partido Cambio Radical fijaba en 30% la tarifa del impuesto sobre la renta para las sociedades; para las rentas agropecuarias percibidas por sociedades, se establecía una tarifa del impuesto sobre la renta de 10% para los próximos 30 años, lo mismo para las rentas hoteleras y las rentas generadas por servicios que hagan parte de la infraestructura turística del país. Además, en su propuesta de reforma tributaria tenían la meta de reducir en 50% la evasión y el contrabando en el próximo cuatrienio.

MAÑANA

El Gobierno presentará ante el Congreso de la República la denominada ley de financiamiento. LR le analizará en profundidad cuáles serán las claves de esta iniciativa legislativa y los tiempos de discusión que se tendrán que llevar a cabo en el Legislativo.

Al presentarse como una ley de financiamiento, el tiempo de debate sería más reducido. En principio, el Congreso solo tendría cuatro citas. La primera de ellas sería en las Comisiones Económicas tanto de Senado como de Cámara; la segunda se daría en la plenaria del Senado de forma paralela se daría la plenaria de Cámara; y finalmente llegaría el tiempo de la conciliación.

Para cumplir con los tiempos establecidos, el Ejecutivo tendrá que iniciar desde mañana una carrera frenética porque de no llegar a aprobarse, el Gobierno se vería en la obligación de suspender las apropiaciones del Presupuesto que no tengan financiación.